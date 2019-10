Grondpersoneel KLM akkoord met nieuwe cao

Een ruime meerderheid van de FNV-leden die werken als grondpersoneel van KLM zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao. Dit maakt de overeenkomst definitief, zo maakte de vakbond FNV donderdag bekend.

De cao gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Over een periode van twee jaar en negen maanden gaan de werknemers uiteindelijk 8,5 procent meer verdienen. Ook zijn er afspraken gemaakt over een maximumdeel uitzendkrachten. Dit zal moeten dalen tussen de 20 en 30 procent, afhankelijk van de afdelingen.

Hiermee komt een eind aan de acties en werkonderbrekingen van het grondpersoneel. „We hebben er hard voor gevochten en zelfs het werk neer moeten leggen”, zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. „Het grondpersoneel krijgt nu een goede, passende cao.”

De cao voor de 15.000 man grondpersoneel werd gelijktijdig uitonderhandeld met die van het cabinepersoneel en de piloten. De piloten moeten nog stemmen over hun cao. Het cabinepersoneel heeft hun loonbod vorige week afgewezen en dreigt nu met acties. Ze hebben KLM tot dinsdag gegeven om een nieuw voorstel te doen.