Goed georganiseerde bloedprikbende trekt door het land

Ze doen zich voor als thuiszorgmedewerkers en bellen aan bij een oudere. Even bloed prikken. Maar terwijl de een bloed afneemt, zoekt de compagnon in het huis naar geld, juwelen en andere kostbare spullen. Criminelen zijn hiermee echt een grens over gegaan, zegt politieman Sybren van der Velden, landelijk coördinator inbraak bij de politie. „Dit is de laagste vorm van criminaliteit die er is.”

De afgelopen tijd werden meerdere ouderen de dupe van de ‘bloedprikbende’. In Utrecht, Eindhoven en Delft meldden zich de eerste slachtoffers. In sommige gevallen werd de pinpas en -code ontfutseld. Uit andere delen van het land komen ook meldingen, zegt Van der Velden. Precieze locaties wil hij niet noemen in verband met het onderzoek.

De bloedpriktruc is een variatie op de klassieke babbeltruc, waarbij een crimineel met een geloofwaardig praatje zich naar binnen praat om te stelen. De dieven gaan vooral op zoek naar de „zwakkeren” in de samenleving, zegt Van der Velden. De babbeltruc kent vele gedaantes: de postbode, de medewerker van het waterbedrijf die de meterstand opneemt of de verdwaalde toerist; allemaal met één doel: geld.

Lees ook hoe de gemeente Utrecht ouderen leert de babbeltruc te herkennen

Jaarlijks worden ongeveer 1.000 gevallen van de babbeltruc geregistreerd, zegt de politieman. Op een totaal van 23.000 diefstallen uit woningen lijkt dat niet veel, zegt hij, maar de impact is enorm. „Ouderen realiseren zich achteraf pas dat het helemaal mis had kunnen gaan, omdat de crimineel ook geweld kan gebruiken”.

Het werkelijke aantal gedupeerden ligt een stuk hoger, denkt hij. Slachtoffers schamen zich om hun verhaal te vertellen en doen vaak geen aangifte. Ze voelen zich dom, omdat ze zelf de dief hebben binnengelaten, zegt een woordvoerder van ANBO, een belangenorganisatie voor senioren. Bij ANBO meldden zich nog geen slachtoffers van de bloedpriktruc.

Aantasting lichamelijke integriteit

De bloedprikdieven lijken in wisselende samenstelling te werken. Ze spreken Nederlands en doorkruisen het hele land en lijken daarmee op internationale dievenbendes die van stad naar stad gaan om te stelen.

Is dat het geval? We zijn heel hard bezig een beeld te krijgen van deze dieven, zegt Rob van Bokhoven, als landelijk officier van justitie onder meer belast met bestrijding van mobiel banditisme. „Het lijkt er op dat ze goed georganiseerd zijn en heel geraffineerd. Met het bloedprikken tasten ze bovendien de lichamelijke integriteit van hun slachtoffers aan.”

Babbeltrucdieven pakken is lastig . Ouderen hebben vaak een minder goed geheugen en kunnen daardoor geen gedetailleerd signalement van de dief geven. Om senioren alerter te maken op de babbeltruc sturen gemeentes acteurs langs verzorgingstehuizen die ouderen leren om niet in de truc te trappen.

Begin deze maand werd in de wet opgenomen dat de babbeltruc strafverzwarend werkt, zegt Van Bokhoven. Afgelopen jaar boekte justitie een succes. Een dief, door dagblad Tubantia de „Enschedese koning van de babbeltruc” genoemd, kreeg vijf jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat hij het land door reisde en oudere slachtoffers thuis beroofde. De oudste was 98 jaar.

Van der Velden heeft nog een tip voor mogelijke slachtoffers. Thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen komen nooit onaangekondigd, zegt Van der Velden. Ze kunnen zich altijd legitimeren en dragen een uniform met het logo van hun organisatie, zegt Van der Velden.