Drie doden door noodweer Zuid-Frankrijk

Hevig noodweer in het zuiden van Frankrijk heeft de afgelopen dagen drie dodelijke slachtoffers veroorzaakt. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag. Volgens minister Christophe Castaner moesten hulpverleners de afgelopen drie dagen bijna 1.800 keer in actie komen.

Tweeduizend brandweerlieden en veiligheidstroepen stonden paraat om hulp te verlenen in de acht getroffen departementen. Volgens het Franse persbureau AFP vielen de slachtoffers in de departementen Hérault, Gard en Pyrénées-Orientales.

De hevige buien veroorzaakten „veel materiële schade”, zei minister Élisabeth Borne (Ecologische Transitie). Maar, zei de bewindsvrouw, „de schade had nog veel groter kunnen zijn.” De Franse regering roept gemeenten die getroffen zijn door de overstromingen op zich zo snel mogelijk te melden.

Een bejaarde vrouw in Béziers wordt geëacueerd door hulpverleners.

Foto Guillaume Horcajuele/AFP De storm trof acht departemten in het Zuiden van Frankrijk. Zo’n 2.000 brandweerlieden stonden paraat.

Foto Guillaume Horcajuelo/AFP

Schade aan spoor

Vooral de schade aan het spoornet is ernstig, zei Borne bij een bezoek aan de zwaar getroffen stad Béziers. Het spoor rond Montpellier richting Spanje en Toulouse raakte beschadigd. Volgens het Franse spoorbedrijf SNCF zal het treinverkeer tot minstens 4 november onderbroken zijn.

Zo’n vierhonderd huishoudens in het departement Hérault en driehonderd in Gard zaten donderdagochtend nog zonder stroom. Alleen op het noordelijke deel van het eiland Corsica geldt nog een oranje weeralarm, met kans op stormen en overstromingen. In andere departementen in het zuiden van Frankrijk is het waaralarm inmiddels afgezwakt. Vorig jaar kwamen bij hevig noodweer dertien mensen om in het dezelfde regio.

Zware buien veroorzaakten overstromingen die op sommige plaatsen sterk genoeg waren om auto’s mee te voeren.