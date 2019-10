AZ walst over Astana heen, Feyenoord verliest

AZ heeft donderdag in groepsfase van de Europa League met ruime cijfers gewonnen tegen Astana. Het werd 6-0 in Den Haag. Feyenoord heeft zijn tweede wedstrijd verloren van Young Boys. In het Zwitserse Bern werd het met 2-0.

In groep L speelde de club uit Alkmaar eerder twee keer gelijk. AZ staat op de tweede plaats in de groep met vijf punten, twee minder dan Manchester United.

AZ had verreweg het meeste balbezit maar kwam in de 39e minuut aan de leiding door een strafschop. Nog voor rust maakte Myron Boadu er 2-0 van. Een kwartier voor tijd werd het 3-0 via Calvin Stengs. Koopmeiners scoorde vanaf elf meter waarna invaller Yukinari Sugawara er 5-0 van maakte. In blessuretijd zorgde Oussama Idrissi voor de 6-0-eindstand. Over twee weken speelt AZ in de vierde groepswedstrijd opnieuw tegen Astana, dan in Kazachstan.

Feyenoord

Feyenoord verloor door twee benutte strafschoppen in de eerste helft. De eerste strafschop werd gegeven na hands van Edgar Ié. De tweede werd veroorzaakt door doelman Kenneth Vermeer die Assalé neerhaalde. Feyenoord kreeg via Luis Sinisterra nog voor rust een goede kans op de aansluitingstreffer, maar doelman David von Ballmoos redde op de inzet van de Colombiaan. In de tweede helft redde de doelman op een schot van Orkun Kökcü. Het lukte Feyenoord niet meer om het nog spannend te maken. (ANP)