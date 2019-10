Wachtgeldrel blijft SGP-voorzitter achtervolgen

De wachtgeldregeling van voorzitter Peter Zevenbergen blijft zorgen voor beroering in de SGP. Het hoofdbestuur van de partij stuurde begin deze week een bericht aan de leden waarin het zich genoodzaakt ziet „enkele zaken te rectificeren” uit een interne nieuwsbrief van een jaar geleden over de wachtgeldkwestie. Voor de afdeling Alblasserdam, waar Zevenbergen vandaan komt, is dat nog niet genoeg. Zij vinden dat Zevenbergen beter kan aftreden.

Bij zijn aantreden in september vorig jaar raakte Zevenbergen in opspraak. Hij was van 1994 tot 2006 wethouder in Alblasserdam geweest, maar bleek nog altijd wachtgeld te ontvangen. Zevenbergen heeft intussen al jaren een nieuwe baan als directeur van het reformatorische Wartburg College. Die inkomsten worden van zijn wachtgelduitkering afgetrokken, maar daardoor ontvangt hij nog steeds 1.450 euro wachtgeld per maand. Toen dit vorig jaar bekend werd, maakte de SGP bekend dat de uitkering van Zevenbergen weliswaar rechtmatig is, maar dat hij het wachtgeld aan goede doelen zou gaan schenken.

Een interne nieuwsbrief over de kwestie zorgde in oktober vorig jaar voor woede bij de kiesvereniging Alblasserdam. De voorzitter van de kiesvereniging, Joost Griep, zegt nu dat daarin „een verkeerde voorstelling van zaken” werd gegeven en de kwestie te veel werd afgezwakt. Zo sprak de SGP over een „pensioenregeling” in plaats van wachtgeldregeling en schreef de partij dat Zevenbergen „eigener beweging” besloot het wachtgeld aan goede doelen te schenken. Volgens Griep gebeurde dit juist omdat de SGP Alblasserdam in een gesprek met Zevenbergen een dringend beroep op hem deed.

Roep om aftreden

Het hoofdbestuur en de SGP Alblasserdam voerden een jaar lang overleg over een rectificatie. Dat duurde zolang omdat „emoties moesten worden gekanaliseerd”, zegt Leo Barth namens het partijbestuur. De wachtgeldkwestie leidde al jaren tot irritatie bij de SGP Alblasserdam. De lokale afdeling deed samen met andere partijen al meerdere keren vergeefs een „moreel appèl” op Zevenbergen om van het geld af te zien, wat hij uiteindelijk pas vorig jaar deed.

Griep (SGP Alblasserdam) spreekt nu van „goede gesprekken” en noemt het „moedig” dat het hoofdbestuur de communicatie heeft rechtgezet. Desondanks blijft hij van mening dat Zevenbergen beter kan terugtreden als partijvoorzitter. „Het is voor geen enkele partij goed dat er steeds weer een discussie oplaait over de voorzitter. Dit blijft maar doorgaan. Het zou hem ontzettend sieren als hij nu toch alsnog besluit om af te treden.”

Zevenbergen zegt in een reactie dat hij dat niet van plan is. Hij wil opnieuw het gesprek aangaan met de afdeling in Alblasserdam. Hij heeft de steun van het hoofdbestuur, zegt Leo Barth. „Alblasserdam gaat niet over zijn aftreden. Dat Zevenbergen zijn volledige uitkering aan goede doelen geeft, is reden voor ons vertrouwen in hem uit te spreken.”

Zevenbergen zegt verder dat hij „conform de afspraak” aan het hoofdbestuur rapporteert over aan welke goede doelen hij nu zijn wachtgeld schenkt. „De stukken liggen al bij de accountant”, zegt hij. Maar Zevenbergen wil niet zeggen aan welke doelen hij het geld schenkt. „Dat is privé, daar ga ik niet heel Nederland over informeren.” Barth zegt namens het partijbestuur dat een externe accountant controleert of Zevenbergen zijn beloften nakomt. Hij weet nog niet of de partij daar verder over naar buiten wil treden.