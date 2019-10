Twijfels over nieuw medicijn tegen alzheimer

Aducanumab grijpt dus in op het ziekteproces. Er is tot nu toe geen medicijn dat dit doet, de bestaande middelen bestrijden slechts de symptomen. Ook het nieuwe middel voorkomt of geneest de ziekte van Alzheimer niet. Biogen schrijft dat het middel bij sommige patiënten de achteruitgang in het geheugen afremt.

Bij mensen met de ziekte van alzheimer stapelt het veel voorkomende eiwit b-amyloïd zich op in het brein en het vormt klonters. Zenuwcellen verliezen hierdoor contacten met elkaar en sterven af, is het vermoeden. Aducanumab is een antilichaam dat aan deze klonters bindt. Het markeert de klonters zodat het afweersysteem die herkent en opruimt. Het middel wordt een keer per maand toegediend via een infuus.

Het bedrijf deed twee studies, elk met ongeveer 1.600 alzheimerpatiënten. Die kregen een lage of een hoge dosis van het middel, of een nep-middel. „In december vorig jaar werden de gegevens geanalyseerd en werd geconcludeerd dat er geen effect was. Dat bleek te vroeg,” zegt Scheltens. Terwijl dit gedaan werd, liepen de studies door. Begin dit jaar kwamen er meer gegevens beschikbaar, zodat Biogen nu een groep van 2.066 patiënten kon analyseren die anderhalf jaar behandeld waren. Nu vonden ze wel een effect. Het geheugen was minder snel achteruit gegaan en het oriëntatievermogen en taalgebruik verbeterd, en op hersenscans (PET-scans) bleek het aantal amyloïdklonters in het brein van patiënten verminderd, schrijft Biogen. Ook in het hersenvocht waren positieve veranderingen te zien. „Een lange behandeling met hoge dosis lijkt het beste effect te geven”, zegt Scheltens.

Hoe betrouwbaar zijn die onderzoeken?

De nieuwe gegevens zijn nog niet gepubliceerd, dus daar is niet veel over te zeggen. „Biogen heeft dit in overleg met de FDA gedaan, dus ik ga ervan uit dat dit goed bekeken is”, aldus Scheltens. Andere onderzoekers zijn afwachtender. „Vooropgesteld: wij zouden het natuurlijk toejuichen als er een effectief en veilig middel tegen alzheimer zou zijn, met acceptabele bijwerkingen. Dat zouden we zeker voorschrijven”, zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie en coördinator van het Radboudumc Alzheimer Centrum in Nijmegen. „Wij hebben echter grote twijfels of dit dat langverwachte middel is. Na de eerste tussentijdse analyse bleek het effect futiel, en nu, met iets meer patiënten, is er ineens toch resultaat. Dat is raadselachtig en nog nooit eerder vertoond. Zolang wij de resultaten niet gezien hebben in een goed wetenschappelijk artikel, valt niet te beoordelen hoe effectief en veilig dit middel is.”

Olde Rikkert vermoedt dat het besluit van Biogen te maken heeft met bedrijfseconomische redenen. Na de aankondiging in maart dat het bedrijf stopte met het onderzoek naar aducanumab kelderden de aandelen met 29 procent. Gisteren na de aankondiging steeg op Wall Street het aandeel Biogen met 26 procent.

In 2020 wil Biogen het middel ter goedkeuring voorleggen aan de FDA. Voor goedkeuring in Europa moet een aanvraag via het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Dat heeft zijn eigen criteria. Het zal zeker nog een aantal jaren duren voor het middel in Europa is goedgekeurd.