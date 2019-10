SchipholTaxi verliest kort geding tegen NRC

SchipholTaxi heeft een kort geding tegen NRC verloren over twee publicaties in de krant over het taxibedrijf. Volgens SchipholTaxi-directeur Gamis el Bouakili heeft NRC hem reputatieschade toegebracht door beschuldigingen te uiten waar niet genoeg bewijs voor was. De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelde woensdag echter dat de krant zorgvuldig te werk is gegaan.

De artikelen van NRC gaan over taxichauffeurs die naar eigen zeggen vanaf 2014 onderhands duizenden euro’s in contanten moesten betalen aan SchipholTaxi om op Schiphol te mogen rijden. El Bouakili was in die tijd niet alleen eigenaar van SchipholTaxi, maar ook hoofdagent bij de Amsterdamse politie. Dat was in strijd met de interne regels bij de politie, maar toch mocht hij zijn functie nog jarenlang blijven bekleden. In 2016 moest El-Bouakili alsnog weg.

Reden „om aan de werkwijze [van NRC] te twijfelen” ziet de rechter niet, staat in het vonnis. „Gezien de omvang van het onderzoek, de wijze waarop de bronnen zijn geselecteerd en de toetsing van de verschillende verklaringen aan elkaar en aan andere feitenmateriaal [...], hebben [de journalisten] gedegen werk verricht en zich voldoende vergewist van de betrouwbaarheid van hun bronnen.”

De NRC-journalisten baseerden hun verhaal op gesprekken met ruim zestig bronnen en meerdere e-mails, documenten en geluidsopnames. Volgens El Bouakili, die per e-mail vragen van de krant beantwoordde, was er nooit sprake van contante betalingen. Hij had een rectificatie en terugtrekking van de artikelen in kwestie van het internet geëist. Twee weken geleden spande hij een kort geding aan. El Bouakili en zijn bedrijf moeten ook de proceskosten van NRC betalen, nu zij geen gelijk hebben gekregen van de rechter.