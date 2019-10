Placebo: hoe we onszelf voor de gek kunnen houden

Een muur vol diploma’s, een witte jas of een blauwe pil: allemaal factoren die bijdragen aan het placebo-effect. Een gebroken been ga je er niet mee herstellen, maar cognitief kunnen placebo’s veel effect hebben. Mensen rapporteren minder pijn, lopen ineens makkelijker of behalen hogere sportresultaten. Hoe werkt dit mysterieuze placebo-effect precies? En wat is het nocebo-effect?

