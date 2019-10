Oppositieleider Mmusi Maimane afgetreden in Zuid-Afrika

Mmusi Maimane is woensdag afgetreden als partijleider van de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij Democratische Alliantie. Dat meldt persbureau Reuters. Maimane was kritisch op de benoeming van oud-partijleider Helen Zille tot voorzitter van het dagelijks bestuur van de liberale partij, die meer zwarte kiezers wil bereiken.

Maimane werd in 2015 leider van de Democratische Alliantie. De oppositieleider werd eerder bekritiseerd omdat bij de verkiezingen veel witte kiezers overstapten naar een conservatieve partij. Partijleden weten dat verlies van stemmen aan Maimane, die zich in toespraken meer richtte op zwarte kiezers.

Lees meer: Oppositiepartij DA wilde zwarter zijn, maar dreigt nu in te storten door het geruzie met de oude witte generatie.

Eerder deze week stapte bij de DA ook de burgemeester van Johannesburg op, Herman Mashab. Hij maakte maandag bekend te zullen vertrekken omdat er „extreem-rechtse elementen” binnen de partij aanwezig zouden zijn die het zwarte partijbestuur ondermijnen. Mashab zei op de persconferentie dat hij zich niet kon verzoenen met mensen die denken dat ras geen rol speelt in de discussie over armoede en ongelijkheid in Zuid-Afrika.

Mashab doelde op oud-partijleider Zille. Zij profileert zich als boegbeeld van de neoconservatieve, oudere witte generatie binnen de partij. Ze kwam eerder onder vuur te liggen nadat ze in een tweet opriep niet alleen „naar de negatieve kanten van kolonialisme” te kijken. In Zuid-Afrika werd hier woedend op gereageerd.