Onderzoekers wijten crash 737 MAX Lion Air aan ontwerpfouten en defecten

Mechanische problemen en fouten in het ontwerp hebben bijgedragen aan de crash van het toestel van Lion Air in Indonesië, een jaar geleden. Dat staat in een eindrapport van Indonesische onderzoekers dat woensdag officieel wordt vrijgegeven, waarvan de presentatie door persbureau Reuters is ingezien. De problemen met het ontwerp van de Boeing 737 MAX waren al langer bekend en hebben ervoor gezorgd dat alle uitvoeringen van het model sinds maart aan de grond staan.

De onderzoekers hebben voorafgaand aan de presentatie nabestaanden van de 189 slachtoffers ingelicht over de problemen met de Boeing 737 MAX van de Indonesische vliegmaatschappij, meldt persbureau Reuters. Volgens de onderzoekers is onder meer gebleken dat piloten niet goed op de hoogte waren over hoe de veiligheidssystemen van het vliegtuig zich zouden gedragen bij een noodsituatie. Een van die veiligheidssystemen, MCAS, zou voorafgaand aan een crash de neus van het toestel naar beneden drukken, doordat een van de sensoren niet goed werkte.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart dit jaar aan de grond gehouden, nadat zich een tweede dodelijke crash met het vliegtuigmodel had voorgedaan in maart in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Ook dat ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door problemen met MCAS.

Veiligheidssyteem MCAS

Afgelopen weekend werd bekend dat een testpiloot van Boeing twee jaar terug al twijfelde aan de veiligheidssystemen van de Boeing 737 MAX. Volgens de piloot die in de simulator met het vliegtuig vloog, was het veiligheidssysteem MCAS niet in de hand te houden. De vliegtuigmaker heeft de documenten waaruit dat blijkt overgedragen aan de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA. Boeing besloot in de handleiding geen uitleg over de werking van MCAs op te nemen.

Boeing staat door de problemen met de 737 MAX al lange tijd onder druk. Diverse luchtvaartmaatschappijen annuleerden hun bestellingen van nieuwe vliegtuigen. Dinsdag werd bekend dat het hoofd van de commerciële vliegtuigtak wordt vervangen. Eerder deze maand moest ook Boeing-topman Dennis Muilenburg een deel van zijn taken binnen het bedrijf opgeven. Hij wordt later deze maand gehoord door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de problemen met de 737 MAX.

Vorige maand werd bekend dat Boeing de eerste schikkingen heeft getroffen met elf families van slachtoffers van de ramp met Lion Air. Iedere familie zou omgerekend minstens 1,1 miljoen euro ontvangen.