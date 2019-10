Non-actiefstelling directeur Centric roept vragen op bij rechter

Detacheringsdirecteur Pieter van der Stoel vecht deze woensdag zijn non-actiefstelling bij IT-dienstverlener Centric aan voor de rechter.

Hij had een goed draaiende afdeling die zo’n achthonderd medewerkers detacheert bij overheden. Dagelijks doorkruiste hij Nederland en België om regiomanagers en klanten te bezoeken. En zijn divisie had een jaarwinst van 3,6 miljoen euro in 2018, ruim in lijn met de doelstelling. Het leven van Pieter van der Stoel bij Centric was zo vervelend nog niet. Tot deze zomer.

Op 8 juli roept eigenaar Gerard Sanderink hem bij zich. Er bestaat al langere tijd „een gebrek aan vertrouwen” jegens de directeur, krijgt hij te horen. Intimidatie, vriendjespolitiek, integriteitsproblemen, seksistische opmerkingen, het schofferen van medewerkers en onverklaarbare afwezigheid: Van der Stoel zou zich schuldig maken aan allerlei ongepast gedrag.

Zo zou hij veertig uur per week werken voor het bedrijf, maar volgens Sanderink gaat het om „ten hoogste twintig uur”. In de overgebleven tijd zou Van der Stoel een detacheringsbedrijf runnen met de eerder dit jaar weggestuurde topman Karim Henkens. Sanderink stelt Van der Stoel daarom op non-actief: hij hoeft niet terug te komen.

Vervangende plek

Verbouwereerd hoort de directeur de verwijten aan. Hij herkent zich er totaal niet in en heeft naar eigen zeggen nooit wat gemerkt van de onvrede. En waar is het dossier dat er tegen hem zou bestaan met al deze klachten? „We hebben belastende verklaringen tegen je van twee getuigen”, maakt Centric hem in een later gesprek duidelijk. Een van die getuigen heeft na zijn vertrek de plaats van Van der Stoel ingenomen.

Tot ontslag komt het uiteindelijk niet: de automatiseerder biedt hem begin oktober een vervangende plek aan. Hij mag op een andere locatie werken aan een beleidsplan voor de detacheringsafdeling. Centric noemt het „een kans” om zijn gedrag „te verbeteren”.

Van der Stoel vreest echter op een zijspoor gezet te worden. Woensdag eiste hij bij de rechtbank in Gouda zijn volledige functie terug. Centric weigert dat en wil dat hij eerst deze taken oppakt, voordat er gekeken kan worden naar uitbreiding ervan. Van der Stoel gelooft er niks van. „Dit is gewoon: we laten deze man terugkomen en geven hem taken waarvan we denken dat hij die toch niet lang zal volhouden”, sprak zijn advocaat woensdag.

Zaak staat niet op zich

De zaak rond het op non-actief zetten van de detacheringsmanager staat niet op zich. Van der Stoel was deze zomer de zesde hoge manager die in 2019 werd weggestuurd bij Centric. Het bedrijf (omzet 2018: 490 miljoen euro op zo’n 4.500 medewerkers) verzorgt onder meer belangrijke IT-diensten voor gemeenten en De Nederlandsche Bank. Rode draad in de uittocht: de betrokkenheid van zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek bij het bedrijf en eigenaar Sanderink.

Wat is er aan de hand? Van Rijbroek is ruim een jaar geleden het leven van Sanderink binnengelopen. Sindsdien wandelen de twee vaak in de weekenden en adviseert zij hem over IT-zaken. Bestuursleden van Centric twijfelen echter aan haar deskundigheid en laten dan ook meermaals weten dat ze het niet eens zijn met diverse beslissingen die door Van Rijbroek lijken ingegeven. Sanderink kiest echter steevast de kant van Van Rijbroek.

Het leidt tot een uittocht in de top van Centric. Sinds begin dit jaar vertrokken onder meer de eerder genoemde topman Henkes, financieel directeur Carolien van der Werf, commercieel directeur Hans Schrijvers, algemeen directielid Guust Sturm en twee directeuren uit de laag daaronder bij Centric.

Sommigen gaan weg met een vertrekregeling, anderen vochten hun ontslag aan. Vorige week werd een kort geding met oud-bestuurslid Schrijver kort tevoren ingetrokken nadat een schikking was getroffen.

Nog een directeur op non-actief

Dat het nog altijd niet rustig is bij het bedrijf, blijkt uit het feit dat er onlangs nóg een hoge manager op non-actief is gesteld. Enkele weken geleden is directeur Ronald Botterman naar huis gestuurd. Hij was verantwoordelijk voor het detacheren van niet-IT-personeel bij gemeenten en ziekenhuizen en voor de salarisadministratie voor klanten. Botterman zat op dezelfde laag in de organisatie als Van der Stoel.

Wat de directe oorzaak is dat Botterman nu thuis zit, is onduidelijk maar volgens bronnen binnen het bedrijf speelt ook hier vermeend contact met oud-topman Henkens een rol. Sanderink heeft eerder zijn werknemers gewaarschuwd niet meer met oud-medewerkers te praten. Centric zegt in een reactie dat Botterman „momenteel vrijgesteld is van werk in afwachting van nader onderzoek”.

Het vertrek van topfiguren binnen het bedrijf leidde ook tot een uittocht van medewerkers bij de verschillende afdelingen, stellen betrokkenen, die anoniem willen blijven. Om hoeveel medewerkers het exact gaat, is niet bekend. „Vooral specialisten en talenten, die zijn verder gaan kijken door de onrust”, zegt een bron binnen het bedrijf.

Schorsing

Of ook Van der Stoel definitief vertrekt bij Centric is nog onduidelijk. „Waar is het disfunctioneringsdossier?”, vroeg de rechter woensdag aan de advocaat van het bedrijf. Die verdedigde zich met de verklaringen van de twee getuigen die het gelijk van Centric zouden bewijzen. „Normaal zou ik bij disfunctioneren verwachten dat je met elkaar om tafel gaat zitten om te kijken wat er verkeerd gaat en beter kan”, reageerde de rechter daarop. „Dan begin je niet met non-actiefstelling. Blijkbaar bent u op een andere hoogte aan het schaken.”

Een schorsing van de zitting kon de partijen niet nader tot elkaar brengen. Over twee weken moet blijken of Van der Stoel mag terugkeren in zijn oude functie of dat hij genoegen moet nemen met het aanbod van Centric.