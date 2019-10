Nieuw middel ontdekt om achteruitgang door alzheimer te vertragen

Biotechbedrijf Biogen wil bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA in 2020 goedkeuring vragen voor een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Het Amerikaanse bedrijf zegt dinsdag dat het medicijn aducanumab de klinische achteruitgang van patiënten met de ziekte in een vroeg stadium kan vertragen.

Eerder dit jaar staakte Biogen nog twee onderzoeken naar het middel omdat dit geen effect zou hebben. Nu blijkt echter uit aanvullend onderzoek dat de afname van het denkvermogen minder snel gaat als het medicijn in een hoge dosis wordt toegediend. Aducanumab vertraagt alzheimer in een vroeg stadium, maar geneest de ziekte niet.

Biogen zegt dat patiënten die het middel anderhalf jaar kregen toegediend „aanzienlijke voordelen” ondervonden op het gebied van bijvoorbeeld geheugen, oriëntatie en taal. Het middel vergemakkelijkt daarnaast dagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken en zelfstandig de deur uitgaan.

Verminderde achteruitgang

Als het medicijn wordt goedgekeurd door de FDA, is het de eerste keer dat een middel op de markt komt dat de klinische achteruitgang van de ziekte afremt door het eiwit dat alzheimer veroorzaakt aan te vallen. De vier bestaande medicijnen tegen alzheimer - donepezil, galantamine, memantine en rivastigmine - vertragen de achteruitgang in het geheugen en denkvermogen bij alzheimer slechts tijdelijk, en lang niet bij alle patiënten.

Nieuwe medicijnen in de biotechnologie moeten door de FDA worden goedgekeurd voor deze op de markt kunnen worden gebracht. De toezichthouder kan een producent ook om aanvullend onderzoek vragen. Biogen wil in een later stadium ook goedkeuring in Europa aanvragen. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws. Het aandeel van het bedrijf nam dinsdag met meer dan 25 procent toe op de Amerikaanse beurs.

De ziekte van Alzheimer is met 70 procent de meest voorkomende vorm van dementie. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland hebben ruim 280.000 Nederlanders dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal in 2040 naar verwachting bijna verdubbeld zijn tot 520.000.