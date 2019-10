‘Miljoenentekort dreigt voor CBR door achterstand met rijbewijzen’

Door de aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dreigt de instituut een miljoenentekort op te lopen. Dit jaar stevent het CBR af op een verlies van 2,4 miljoen euro, volgend jaar wordt een tekort van enkele miljoenen verwacht. Dat meldt de Volkskrant woensdag op basis van interne documenten.

Het CBR kampt sinds vorig jaar met enorme wachtlijsten voor het afgeven van gezondheidsverklaringen voor 75-plussers. Bestuurders van 75 jaar moeten een medische keuring ondergaan om in aanmerking te komen voor verlenging van het rijbewijs. Soms duurt die procedure zo lang dat het rijbewijs verloopt. Naast de oplopende wachttijden kampt het CBR met ict-problemen en personeelstekorten.

De Tweede Kamer wil dat het CBR een „ruimhartiger” compensatie gaat betalen aan de vele duizenden gedupeerde klanten. Daardoor komt de financiële positie van de overheidsdienst (een zelfstandig bestuursorgaan) in gevaar, zeggen meerdere bronnen tegen de Volkskrant.

De verliezen worden de komende jaren volgens een bericht van de directeur bedrijfsvoering aan werknemers van het CBR verhaald op het eigen vermogen. Daardoor zou het eigen vermogen onder de afgesproken grens van 7,5 miljoen euro komen. Ook de ondernemingsraad zou zich zorgen maken.

Coulanceregeling

De wachttijden bij het CBR blijven vooralsnog oplopen en zijn volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) waarschijnlijk pas in 2021 verholpen. Het is volgens de minister moeilijk in te schatten hoeveel compensatie het CBR moet uitbetalen, maar naar schatting gaat het om een bedrag tussen de 5 en de 10 miljoen euro.

Vanaf 1 december is een coulanceregeling van kracht, wat betekent dat het rijbewijs van 75-plussers die geen medische aantekening hebben en op tijd zijn begonnen met de aanvraag van de verlening, zonder keuring met een jaar wordt verlengd. Eerder besloot minister Van Nieuwenhuizen het CBR onder toezicht te stellen.

Eerder deze maand werd bekend dat voormalig D66-leider Alexander Pechtold per 1 november is aangesteld om orde op zaken te stellen bij het CBR als de nieuwe algemeen directeur. Voormalig ProRail-directeur Pier Eringa moet daarnaast gaan uitzoeken waarom het al jaren misgaat bij het CBR.