Mag mijn dochter naar Albufeira?

Moeder: „In onze omgeving is het een gewoonte om na 5 vwo naar de Portugese badplaats Albufeira te gaan. Na de vierde klas gaan ze naar Knokke omdat je daar mag drinken op je zestiende, en na het eindexamen naar Cherso.

„Mijn zestienjarige dochter wil ook een keer naar Albufeira, zegt ze. De reisjes worden op dit moment van het jaar geboekt. Mijn man en ik vinden dit geen goed idee. We gunnen haar een leuke vakantie, maar dit zijn zuipreizen. Ze heeft daar in onze optiek nog niet de juiste voorbereiding voor. Ze heeft nog helemaal geen ervaring met drank en drugs. Ik heb liever dat als ze struikelt over te veel alcohol of wiet of pillen, ik in de buurt ben, en niet aan de andere kant van Europa.

„Ze is heel verantwoordelijk, heel verstandig, maar dat onderuit gaan door drank gaat natuurlijk een keer gebeuren en dan wil ik haar kunnen opvangen, en niet dat ze ergens op een strand ligt, omringd door jongens.

„Ik ben ook bang dat de groep meiden het inschattingsvermogen mist om het veilig te houden. Straks wil een deel wel drinken en een ander deel niet, en splitsen ze zich op, lopen er meiden alleen over donkere weggetjes. We hebben tijd gekocht door te zeggen: we beslissen het in april, na de derde toetsweek.”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Je mag nee zeggen

Tischa Neve: „Uw dochter is voorzichtig en verantwoordelijk, en tegen de tijd dat ze vertrekt is ze wellicht 17. U kunt haar het dilemma goed voorleggen: ‘We worstelen hier enorm mee. We misgunnen jou echt geen leuke vakantie, maar zijn ook bezorgd over jouw veiligheid. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we daar meer vertrouwen in krijgen?’ Ik zou niet wachten tot april, maar nu dat gesprek aangaan.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van onder andere Pubers zijn leuk!

„Maar ik vind dat je als ouders, als iets écht niet goed voelt, ook mag zeggen: ‘Dit lijkt ons geen goed idee’. Ze hoeft niet mee te gaan ‘omdat iedereen meegaat’. Als u haar maar uitlegt waarom niet: ‘We willen niet dat je onvoorbereid in een drankfestijn belandt’. En accepteert dat ze boos kan zijn.

„Jullie kunnen samen kijken: wat kan er wèl? Is er in die periode een andere zelfstandige vakantie mogelijk die beter past? Als er een mooi alternatief ligt, kan zij jullie beslissing naar haar vriendengroep ook wat makkelijker zonder gezichtsverlies brengen.”

Voorbereiden

Jelle Jolles: „Heel belangrijk: voorbereiden. En daarmee niet wachten tot april, maar nu al. Maak duidelijk aan uw dochter dat het juist jullie doel is dat ze kennis en ervaring opdoet zodat ze zelfstandig wordt. Maar dat jullie hier als ouders ook zorgen over hebben.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein.

„Uw dochter heeft nog geen flauw idee waar u precies zorgen over heeft. Ze kan zich nog geen voorstelling maken van wat er gebeurt op zo’n plek. Daarom helpt het om haar een beeld te laten maken van wat ze kan verwachten. Bijvoorbeeld door daar filmpjes of verhalen over op te zoeken.

„Neem spelenderwijs samen scenario’s door: ‘Wat zou je doen als er dat-en-dat gebeurt?’ Als er dan iets verkeerds gaat, heeft ze er al een voorstelling van en over de mogelijke routes nagedacht.

„Dit is niet zomaar een voorbereiding op een zuipreis, maar op het leven zelf. Een jaar na deze vakantie gaat ze voor studie mogelijk het huis al uit, dan zal ze dit vaker meemaken. Daar kan deze reis een eerste verkenning in zijn.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2019