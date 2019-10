Rapper Leafs: ‘Ik wil een positieve invloed hebben’

Leafs doet zijn voordeur in Almere-Haven open met een lach, maar laat meteen weten een tikkeltje moe te zijn. „Ik moest vanmorgen heel vroeg opstaan dus ik heb er al een lange dag opzitten.”

De rapper speelt rustig een potje FIFA en zit relaxed onderuit op zijn grote hoekbank. „Ik ben een harde werker. Vannacht heb ik tot drie uur in de studio gezeten. Ik weet niet hoe het kan, maar ik heb maar een paar uurtjes slaap nodig en dan ben ik weer fully loaded. Ik kan gewoon niet chillen.”

Leafs – zijn echte naam is Jahmil Dapaloe (Almere, 2001) – bracht afgelopen weekend na drie EP’s en een plaat met generatiegenoot Jacin Trill zijn eerste solo-album uit, Sensei.

Nadat hij zijn eerste video op YouTube had geplaatst, zocht producer Ramiks contact met hem, waarna de rapper op vijftienjarige leeftijd een contract tekende bij Noah’s Ark, een van de populairste hiphoplabels van Nederland. Hij werd terecht een sensatie; zijn vrolijke en aanstekelijke energie en melodieuze raps vol auto-tune bleven niet onopgemerkt in de muziekindustrie. Hij speelde grote shows op Woo Hah! en Lowlands.

„Heb je mijn stagedive gezien op Pukkelpop?”, vraagt hij enthousiast. Meteen trekt hij zijn telefoon uit zijn broekzak om een filmpje te laten zien waarin hij na een aanloop een hoge en metersverre sprong maakt om vervolgens te landen op de handen van het Belgische publiek. „Bro, ze catchten me gewoon! Toen ik dit voor het eerst terugzag, dacht ik echt ‘woahhh, dat ben ík!’ Op het moment zelf maakte ik het namelijk niet zo intens mee.”

Moshpit

Uit optreden haalt hij een „sicke energy”, zegt hij. „Al die mensen die voor jóú een kaartje kopen en dan 200 procent geven in de moshpit, die dwingen me dan gewoon er zelf ook nog eens 100 procent bovenop te doen. Als artiest moet ik wel levellen met het publiek.”

De Engelse woorden die hij regelmatig en geheel gecontroleerd in zijn zinnen stopt, komen tevens veelvuldig voor in zijn nummers, ook op het nieuwe album. „Dat komt omdat ik graag naar Amerikaanse en Engelse artiesten luister. Ik kan zomaar switchen in een couplet, maar heb wel het gevoel dat ik het nu beter onder controle heb dan in al mijn vorige werk. Het klinkt natuurlijk. Dat is een gevolg van de drie jaar ervaring die ik nu heb opgedaan in mijn carrière.”

De rode draad in het album? „Ik denk dat dat balans is”, zegt Leafs. „Ik ben als artiest en mens veel beter in balans dan toen ik begon met muziek maken. Regelmatig moeten mijn moeder en zussen me coachen en zeggen dat ik een dagje rust moet pakken. Dat resulteert in een beter stemgebruik en toffere tracks.”

Die balans trekt hij ook door in de plaat zelf: „De plaat is uitgebalanceerd. Ik heb tracks voor de shawty’s en de mamacita’s [de dames, red.], maar ik heb ook nummers voor de turn-up-gang [de gasten in de moshpit bij shows, red.]. En ik heb echte luistertracks”, grijnst hij met grote tevredenheid. „Dit ben ik in ultimate form.”

Nadat het woord rapper een keer is gevallen, verbetert hij meteen: „Ik ben sowieso geen rapper. Ik ben een businessman én een levensgenieter! Daarom weet ik ook waaróm ik doe wat ik doe. Ik doe dit voor m’n familie, mijn fans en een beetje voor mezelf. Mijn familie gelukkig en trots maken, mijn fans tevreden stellen en…” Hij denkt even na, om vervolgens met nog meer wijsheden te komen: „… én mezelf beter maken, dat zijn mijn doelen. Ik zie elke track als een training. Elke studiosessie leer ik weer bij.”

Animé

Leafs heeft een grote fascinatie voor Japan, die werd aangewakkerd toen hij de animé-serie Naruto keek. „Die kleuren, die sfeer, die gebouwen. Ik vind er alles sick aan. Dit jaar ben ik er voor het eerst geweest. Om die sfeer echt te proeven én om er muziek te maken.” Hij nam een track op met de Japanse rapper Kohh, die hij al volgt sinds 2015. „Hoe sick is het dat ik hem al jaren check en uitgerekend dáár met hem in de studio zat?”

Een betere finale van een album dat ‘Sensei’ heet – ‘meester’ in het Japans – is niet denkbaar. Vrienden begonnen hem ‘Sensei’ te noemen, nadat hij de artiestennaam Leafs al zelf had verzonnen.

Ondanks dat hij zelf nog jong is, is zijn verantwoordelijkheidsgevoel groot, zegt Leafs. „Ik wil een positieve invloed hebben op de jeugd en iedereen die na mij komt. Daarom zie je mij niet in mijn Instagram-story stoer doen met drank in de club. Ik weet dat er dan jonge mensen zijn die dat dan gaan doen omdat Leafs het ook doet. Dat is het laatste dat ik zou willen. Ik wil een sensei zijn voor de jeugd.”

Leafs’ album Sensei is nu uit via Noah’s Ark.