Het duurst geveilde schilderij ooit vooralsnog niet in het Louvre te zien

Zou Salvator Mundi, met een prijskaartje van 450 miljoen dollar het duurste geveilde schilderij ooit, wel of niet te zien zijn op de grote Leonardo da Vinci-tentoonstelling die donderdag opent in het Louvre in Parijs? Maandenlang wisselden de berichten elkaar af. Het antwoord is ‘nee’.

‘Salvator Mundi’, Leonardo Da Vinci’s portret van Christus als redder van de wereld. Foto Christie’s

Voorlopig dan. Want The Art Newspaper meldde dinsdag dat het schilderij mogelijk later nog naar Parijs komt. De expositie duurt tot 24 februari.

Volgens de Amerikaanse kunstkrant is tot vlak voor de opening onderhandeld met de veronderstelde eigenaren, het ministerie van Cultuur van Saoedi-Arabië. De krant citeert een anonieme medewerker van het Louvre die vertelt dat er twee catalogi voor de tentoonstelling waren voorbereid: eentje met Salvator Mundi, en eentje zonder. In de bij de persbezichtiging verspreide catalogus ontbreekt tentoonstellingsnummer 157. Nummer 156 is een voorstudie van het schilderij, 158 een latere kopie.

NRC-recensent Bram de Klerck is enthousiast over de tentoonstelling. Die geeft volgens hem „een prachtig beeld van Leonardo’s immense productie van tekst en beeld”.

Ook heeft The Art Newspaper recente overheidsdocumenten gezien waaruit blijkt dat de Franse staat Salvator Mundi wil verzekeren. Pikant is dat het schilderij wordt omschreven als „toegeschreven aan Leonardo”. Christie’s veilde het werk eind 2017 als „de laatste Leonardo”. Sindsdien hebben diverse experts daarover hun twijfels geuit. Sinds de veiling is de verblijfplaats van het schilderij ongewis. Ondanks een aankondiging hangt nog niet in het nieuwe Louvre Abu Dhabi. Op basis van anonieme bronnen meldde Artnet dat het hangt in de Serene, het jacht van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Van de vijftien à twintig schilderwerken die algemeen aan Leonardo worden toegeschreven, zijn er nu liefst elf in het Louvre te zien, waaronder uiteraard de Mona Lisa. Al hangt ze niet op de tentoonstelling, maar op haar eigen plaats in het Louvre.