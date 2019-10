Gemeente Den Haag verbiedt zware voertuigen op Malieveld

Er mogen geen zware voertuigen meer op het Malieveld komen, meldt de gemeente Den Haag woensdag. De parkeergarage die zich onder het Malieveld bevindt, kan het gewicht van de voertuigen niet aan. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de boerenprotesten eerder deze maand.

Voertuigen die meer dan 11.000 kilo wegen, zijn een risico voor het dak van de parkeergarage. „Eén tractor is nooit een probleem”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. „Maar twee tractoren van achtduizend kilo naast elkaar, dat is al te zwaar.”

De gemeente nam het besluit in overleg met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld. Op het ruim tien hectare grote terrein vinden regelmatig demonstraties plaats. Demonstraties blijven wel toegestaan, op voorwaarde dat actievoerders voortaan te voet komen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal demonstranten. „We hebben er ook met 50.000 man staan dansen op P!nk en The Rolling Stones, dat is geen enkel probleem”, zegt de woordvoerder.

Of er bij de boerenprotesten risico is geweest op het inzakken van de parkeergarage, dat weet de gemeente niet. „Er is geen onderzoek gedaan naar hoeveel de wagens bij elkaar hebben gewogen”, zegt de woordvoerder.

Uitzonderingen en straf

De gemeente maakt een paar uitzonderingen op het verbod. Bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse Veteranendag of de kermis mag er een aantal zware voertuigen op het Malieveld worden neergezet. De parkeergarage wordt gestut met twee balken, die meer gewicht kunnen houden dan de tussenliggende ruimte, waar het maximumgewicht op gebaseerd is.

Er staat overigens geen straf op het overtreden van het verbod. „Wij zijn geen straf uitdelende instantie”, zegt de gemeentewoordvoerder. Het verbod heeft vooral betrekking op de aansprakelijkheid. De overtreder van het verbod is aansprakelijk als er schade ontstaat. „De politie treedt op als iets in strijd is met de regelgeving”, voegt de woordvoerder toe.

Boerenprotest

Op 1 oktober reisden boeren vanuit het hele land af naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Er was oorspronkelijk ruimte geboden aan 75 landbouwvoertuigen, maar boeren negeerden dit aantal en reden de hekken plat. Hierop werd een onderzoek gestart om te kijken of de onderliggende parkeergarage wel bestand was tegen zoveel gewicht.

De boerenprotesten op 1 en 16 oktober leidden tot schade aan de grasmat, die vorig jaar was opgeknapt. Ook lag er veel afval, waaronder gebroken glas. Een woordvoerder van Farmers Defense Force, organisator van de protesten, liet vorige week weten dat de boeren bereid zijn te helpen met het herstel.