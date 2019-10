Gelukstherapie met Lee Towers

Zelfs de vriendelijkste televisieprogramma’s kunnen plotseling in een mediastormpje belanden. Zoals Dokters van morgen (AVROTROS), het doorgaans zachtjes kabbelende magazine over medische vernieuwingen dat zich twee weken geleden vergaloppeerde in een uitzending over de zegeningen van vasten.

Want men deed niet alleen verslag van een experiment waarin mensen voor een chemokuur op een dieet werden gezet (wat de resultaten verbeterde), maar prees ook een onbewezen Duitse vastentherapie tegen reuma aan. Presentator Antoinette Hertsenberg (voor zover bekend aandoeningenvrij) stopte zelf ook met eten. Van zoveel vastenthousiasme in de Dokters van morgen ging je vrezen dat kijkers van vandaag hun voeding zouden gaan verwaarlozen.

Maandag verdedigde Hertsenberg zich bij Pauw in debat met artsen die over het programma hadden geklaagd. Aan haar zijde zat een medicus die verzekerde dat het hem om door artsen voorgeschreven diëten ging: we moeten niet op eigen houtje op een houtje gaan bijten. Het participerend vastonderzoek van de presentator kreeg niet veel aandacht.

Dinsdag was Dokters van morgen terug in veiliger vaarwater, met een medische innovatie die als ze niet baat, in elk geval niet schaadt: muziektherapie. Hertsenberg bezocht een New Yorks ziekenhuis waar zachtjes wordt gezongen bij de couveuses van te vroeg geboren kinderen. De hartslag van de baby’s zakt erdoor en ook de werking op ouders, omstanders (en kijkers) is weldadig.

Dat muziek een mens goed doet is bekend. Al kijkend vraag je je af waarom het niet meer wordt toegepast. De ontspanning die muziek veroorzaakt, maakt dat mensen soms met minder pijnstillers toe kunnen. We zagen een kankerpatiënt voor zijn operatie luisteren naar Queen: „Let me go. Mamma mia, let me go!” Geweldig gekozen nummer. Een eerder apathische demente vrouw haakte voorzichtig aan bij ‘Tulpen uit Amsterdam’ en stak een hand uit naar de muziektherapeute.

Lief, maar intussen ontvouwde zich op NPO2 een nieuwe gelukstherapie: Lee Towers. Hij hoefde er niet eens muziek voor te maken. De Rotterdamse zanger was te gast in Sterren op het Doek (Omroep Max) en poseerde in een leeg Ahoy voor drie schilders. Hij vertelde presentator Özcan Akyol ontroerend over zijn jonge jaren. Hoe zijn vrouw al wist dat hij een groot artiest zou worden toen hij nog rondliep „in een overall en schoenen met stalen neuzen”.

Het wonderlijke van Lee Towers die over zichzelf praat, is dat je er altijd Leen Huijzer doorheen ziet, die nog dagelijks een beetje verbaasd lijkt over wat hij heeft bereikt. Tekenend is de gewoonte van de zanger om iedereen, van technicus tot schoonmaker, een hand te geven als hij ergens optreedt. Even contact maken met de mensen die altijd worden genegeerd. Die komen ook ’s avonds thuis en kunnen dan toch maar mooi zeggen dat ze een hand van Lee Towers hebben gekregen. „Heb je ’m?” vroeg hij aan Akyol. Waarna het mooiste volgde: de zanger die zijn ondervrager even een zachte boks geeft, vlak boven de tafel.

Natuurlijk werd Huijzer verlegen toen hij in het Rijksmuseum („Eus, waar heb je me heen gebracht? Ongelooflijk”) oog in oog stond met zijn drievoudige, geschilderde zelf. Aangedaan koos hij – niet verrassend – het meest realistische portret. Akyol vroeg of het in de woonkamer kwam te hangen. Het antwoord: ja met een zuchtje.

Of het tumoren doet slinken of reuma verhelpt, betwijfel ik. Maar een halfuurtje Lee Towers op dinsdagavond geneest een mens van vele kwalen – de man is een sieraad.