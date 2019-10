Endemol grootste ter wereld als fusie met Fransen slaagt

Televisieproducent Endemol Shine Group, waarvoor Joop van den Ende en John de Mol in 1994 de basis legden, komt vermoedelijk in Franse handen. Endemol Shine Group (ESG), producent van onder meer Big Brother, Masterchef en Peaky Blinders, wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door de Franse branchegenoot Banijay.

Die tv-producent maakt programma’s als Expeditie Robinson (internationaal bekend als Survivor) en Temptation Island. Bestuursvoorzitter van Banijay is Marco Bassetti, een oud-leidinggevende van Endemol. Banijay heeft in Nederland het productiebedrijf Zodiak (Wegmisbruikers, Je zal het maar hebben).

Endemol Shine Group, met hoofdkantoor in Amsterdam, is voor 50 procent eigendom van Disney, sinds de overname van 21st Century Fox in maart 2019; de andere helft is van investeerder Apollo Global Management. Banijay is voor 28 procent in handen van mediaconcern Vivendi.

Volgens Britse en Amerikaanse media komen de betrokken partijen donderdag opnieuw bijeen om te praten over de transactie. Deze week zou de verkoop worden aangekondigd.

EndemolShine is de belangrijkste leverancier voor de Nederlandse televisie. Een greep: RTL Goede Tijden Slechte Tijden Dancing with the Stars All You Need is Love Eén tegen 100 Het spijt me Holland’s Next Top Model Publieke omroep Pauw Ik vertrek Zondag met Lubach Stanley H. Het mooiste meisje Talpa/SBS Miljoenenjacht Hart in Actie

Een fusiebedrijf van Banijay en Endemol Shine Group wordt de grootste onafhankelijke tv-producent van de wereld. Met de productie en de internationale verkoop van programmaformats halen beide groepen samen een omzet van naar schatting 3 miljard euro. ESG had in 2017 een omzet van 1,84 miljard euro; Banijay van 847 miljoen. ESG heeft productiebedrijven in circa twintig landen, Banijay in zestien. Volgens onderzoeksbureau K7 Media was Endemol in tv-seizoen 2018/2019 goed voor een kwart van de top-100 van meest ‘reizende’ formats. Daarna volgen Fremantle (Got Talent, Idols; RTL) met 17 en Banijay met 7 procent.

De overname speelt in een tijd waarin de televisie sterk verandert. Kijkers richten hun aandacht minder op ‘gewone’ tv en meer op betaalde online-videodiensten als Netflix, Videoland, Amazon en het gratis YouTube (Google). Volgende maand komen daar nog Apple TV+ en Disney+ bij. Al deze aanbieders hebben eigen series (‘originals’) nodig om abonnees te werven en te behouden. De budgetten voor met name dramaseries blijven stijgen. Zo zou Apple, dat begin november wil beginnen met zijn videodienst, 135 miljoen euro per seizoen besteden aan The Morning Show (drama met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston). Het laatste seizoen van Game of Thrones (HBO) kostte naar schatting 80 miljoen euro.

Dat is gunstig voor producenten als Endemol Shine die niet direct gelieerd zijn aan een van de marktpartijen, immers elkaars concurrenten. Producenten als Endemol, voorheen groot in realityprogramma’s en quizzen, willen zich daarom ook meer gaan toeleggen op series.

Weer in de verkoop

Het is niet de eerste keer dat het door schulden geplaagde Endemol in de verkoop staat. In april 2018 had het bedrijf al twee banken ingeschakeld om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Banijay was destijds al een van de geïnteresseerden. Ook ITV, RTL en All3Media (IDtv) werden genoemd. Banijay haakte als een van de laatste potentiële kopers af, naar verluidt om de hoge vraagprijs en de schuldenlast van ESG. Vorig jaar november maakte Endemol bekend dat het bedrijf toch niet zou worden verkocht.

Volgens Amerikaanse en Franse media zou Banijay nu 2 miljard euro willen betalen voor ESG. Dat is minder dan de bedragen die vorig jaar werden genoemd. Het Franse bedrijf zou Endemols schuld van circa 1,75 miljard euro overnemen, plus 250 miljoen betalen voor het eigenlijke tv-bedrijf.