Een onmenselijke dag in Thurrock

De vrachtwagen staat routineus geparkeerd in een flauwe bocht. Het straatje is een sluiproute voor verkeer dat vanuit het uitgestrekte bedrijventerrein een paar rotondes wil afsnijden op weg naar de M25-snelweg. Dat hier ’s nachts zulke grote koelvrachtwagens staan is normaal. Het zijn chauffeurs die wachten om, bij het krieken van de dag, hun verse waar te lossen bij de distributiecentra, hier aan de rafelrand van Londen, hier in de machinekamer die de metropool draaiende houdt.

Tocht van de vrachtwagen

Normaal gesproken had niemand zich afgevraagd waarom een oplegger hier stond, niet de nachtwerkers honderd meter verderop bij snackbar Big Blue Food Bus, niet de beveiligers die hun rondes doen en niet de macho’s die hier nachtelijke straatraces houden. Maar dit is niet ‘normaal’.

Achterin deze vrachtwagen, een Scania Super, trof de politie om 01:40 op woensdagochtend 39 levenloze lichamen aan. Achter de voorruit van deze vrachtwagen plakte iemand ooit in witte letters de tekst ‘de ultieme droom’. De chauffeur van deze truck, een 25-jarige man uit Noord-Ierland is gearresteerd op verdenking van moord. Hoe het zit, weten mensen in Thurrock natuurlijk ook niet. „Behalve dat het verschrikkelijk en onmenselijk is”, zegt Chaïma Allali, student politiek aan een lokale universiteit. Ze legt, als enige, een boeket gele bloemen naast het politielint. „Deze mensen verdienen het geëerd te worden. Ze probeerden te vluchten, wellicht van oorlog en armoede.” Allali zegt wat iedereen denkt, maar wat nog niet is vastgesteld: deze 39 doden waren migranten. In een verklaring zei plaatsvervangend-commandant Pippa Mills dat de politie verwacht dat „het vaststellen van de identiteit van de slachtoffers lang kan duren”. Daarmee suggereert ze dat de autoriteiten naar verre landen moeten om de nabestaanden in te lichten.

Herinneringen aan Dover

Natuurlijk denkt men in Thurrock onmiddellijk aan die gruwelijke zaak van bijna twintig jaar geleden. Toen werd in Dover een oplegger aangetroffen met 58 overleden Chinese migranten. Ze stikten toen de Nederlandse chauffeur op een hete dag de ventilatie afsloot. En men denkt aan de 71 doden die in 2015 werden gevonden in een vrachtwagen langs de Oostenrijkse snelweg.

Allali trekt een vergelijking met de vuurzee die in 2017 woedde in Grenfell Tower in Londen. Van de 72 bewoners die bij die ramp omkwamen, hadden 41 niet de Britse nationaliteit. Ze kwamen uit Marokko en Ierland, Soedan, Bangladesh en vijftien andere landen. „De slachtoffers zijn altijd de migranten, de meest kwetsbare”, zegt Allali. „Mensen die juist naar Engeland willen omdat wij een reputatie hebben niet racistisch te zijn. Maar we ontfermen ons niet over hen.”

Purfleet niet Holyhead

Aanvankelijk zei de politie dat de vrachtwagen op zaterdag 21 oktober vanuit Bulgarije, mogelijk via Frankrijk en Ierland, in de haven van Holyhead in het westen van Wales was aangekomen. „Als de politie dat zegt, kan dat natuurlijk. Vreemd is het wel. Waarom dan hier naartoe rijden? Dit industrieterrein ligt op een steenworp afstand van de Tilbury Docks en Purfleet, twee belangrijke havens aan de Theems”, zegt de moeder van Chaïma Allali. Ze werkt voor een transportbedrijf op dit bedrijventerrein en vindt de zaak te gevoelig om haar naam te geven. Haar personeelspas bungelt om haar nek.

Later op de dag stelt de politie de route bij, exact zoals zij zegt.

De oplegger is woensdag rond middernacht bij Zeebrugge op de boot de Noordzee overgestoken en de riviermonding opgevaren. „De trekker van de vrachtwagencombinatie kwam vermoedelijk uit Noord-Ierland”, aldus de politie. Om 01:05 verlieten trekker en container de haven van Purfleet. Van daaruit is het twee kilometer rijden naar de plek waar nog geen half uur later alarm geslagen werd.

De politie zegt niet wie de ambulance heeft gebeld, noch hoe de container in Zeebrugge kwam en wie toen reed. De Bulgaarse ambassade in Londen meldde woensdagavond dat de vrachtwagen geregistreerd stond in Varna, een havenstad aan de Zwarte Zee op naam van een Ierse staatsburger.

De Bulgaarse premier Boyko Borisov zei tegen persbureaus dat de vrachtwagen sinds 2017 niet in Bulgarije is geweest en dat zijn land hier niks mee te maken heeft.

De moeder van Chaïma Allali kijkt hoe haar dochter bestookt wordt door de pers. „Mensen zoals ik, die voor een transportbedrijf hier werken, maken zich zorgen over migranten die in containers klimmen om hier aan land te komen. Ze weten dat Dover en Calais streng bewaakt worden. Ze wijken uit.”

Uit cijfers, eerder dit jaar opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken door dagblad Neue Zürcher Zeitung, blijkt dat de autoriteiten vorig jaar 8.591 migranten aantroffen in vrachtwagens, ofwel 24 per dag. „De transporteurs kunnen torenhoge boetes krijgen. Daarom doen wij er alles aan om dit te voorkomen.”

Ze vertelt welke zwarte sloten ze plaatsen, hoe ze chauffeurs volgen via GPS-systemen en hen gebieden op bepaalde plekken niet te stoppen. „Mijn punt is: met zo’n grote groep kan het niet anders dan dat de vervoerder betrokken is en dat dit georganiseerde mensensmokkel is.”

Dat wil de politie absoluut nog niet bevestigen. Te voorbarig, eerst moet er onderzoek gedaan worden.

Ondertussen werken de hele dag mensen in witte pakken rondom de truck. Ze knielen en kijken achter de wielen. Ze noteren zaken in een opschrijfboekje. Aan het einde van de middag komt de vrachtwagen in beweging en draait langzaam de hoek om, langs het eenzame boeket bloemen, op weg naar een loods waar de 39 lichamen geborgen worden, waar een begin gemaakt wordt aan het achterhalen van de identiteit en het verhaal van deze doden.