Dode en gewonde bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam-West zijn woensdagmiddag een dode en een zwaargewonde gevallen. Agenten hebben één verdachte aangehouden, een andere persoon is waarschijnlijk nog op de vlucht. Dat meldt de politie op Twitter.

Het schietincident gebeurde rond 15.45 uur op het Hugo de Grootplein, vlak bij de Singelgracht. Een van de slachtoffers, een man, overleefde de schietpartij aanvankelijk, maar bezweek later ondanks reanimatiepogingen alsnog. De andere persoon is er volgens de politie „ernstig” aan toe. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft ook nog geen uitspraken gedaan over de mogelijke toedracht van de schietpartij.

Getuigen melden volgens de politie dat twee verdachten er na de aanval vandoor gingen in een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken. Op de Admiraal de Ruijterweg in Bos en Lommer zagen agenten de auto rijden. Ze zetten het voertuig aan de kant, losten een waarschuwingsschot en konden vervolgens iemand aanhouden. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.