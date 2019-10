Deze poep ruik je niet

Theo van Poele (25) is moleculair analist in het laboratorium van Certe in Groningen. Van Poele doet ‘fecesonderzoek’ – onderzoek met poep, dus. Die ontlasting krijgt het lab binnen via huisartsen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Aan Van Poele is het vervolgens de taak dat te testen op allerlei ziekteverwekkers, zoals parasieten, salmonella of het norovirus.

Als Van Poele mensen over zijn werk vertelt, zien zij petrischaaltjes met poep en microscopen voor zich. Maar dat is helemaal niet hoe het werkt. „We halen het dna-materiaal van ziekteverwekkers uit de poep, en zien alleen moleculen.” Dat ruik je niet eens.