Celstraffen geëist voor plaatsen handgranaat bij ADO Den Haag

Het Openbaar Ministerie eist tot twee jaar gevangenisstraf tegen drie Amsterdammers die in april een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag zouden hebben geplaatst. Dat bleek woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank van Den Haag. Zij worden verdacht van bedreiging, het in bezit hebben van een handgranaat en vernieling.

Tegen twee verdachten van 18 jaar oud eist het OM twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een van de twee zou de granaat hebben opgehangen en de ander regelde het vervoer. Het tweetal deed volgens de officier van justitie twee maanden eerder „een voorverkenning” bij het stadion.

De eis tegen de derde verdachte, de 20-jarige bestuurder van de auto, is anderhalf jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen hem wordt een lagere straf geëist omdat hij niet betrokken was bij de voorverkenning.

Werkende granaat

De werkende handgranaat, met de pin er nog in, werd op 9 april gevonden aan de muur op het supportershome van ADO Den Haag, naast het stadion van de eredivisieclub. Naast de granaat waren de drie andreaskruisen uit het wapen van Amsterdam gespoten. Het explosief werd verwijderd en onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Twee weken later werden de drie Amsterdammers aangehouden, die sindsdien in voorarrest zitten. De drie verdachten ontkenden in de rechtszaal iets met de granaat te maken te hebben.

Fans van Ajax en ADO Den Haag liggen al jarenlang met elkaar in de clinch. In februari werd in Amsterdam het bronzen beeld De Dokwerker beklad met groene en gele verf, de clubkleuren van ADO. Sinds 2006, toen zo’n zeventig Ajax-supporters het Haagse supportershome bestormden, zijn geen uitsupporters welkom bij duels tussen beide clubs.

Lees ook: Wraak op wraak - de haat tussen Ajax en ADO is diepgeworteld