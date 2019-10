Ajax in groepsfase onderuit tegen Chelsea (0-1)

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Chelsea in de Champions League in de slotfase uit handen gegeven. Het elftal van trainer Erik ten Hag wist niet te voorkomen dat invaller Michy Batshuayi een gelijkwaardig duel in de 86ste minuut toch nog kon beslissen: 0-1.

In een gelijkwaardige wedstrijd was Ajax lang het dichtst bij de openingstreffer. Quincy Promes dacht zijn ploeg in de 36ste minuut op voorsprong te schieten, maar de videoscheidsrechter zag dat de aanvaller een paar centimeters buitenspel stond. Edson Álvarez kopte in de tweede helft op de paal.

Lees ook: Ajax-Chelsea debuut voor Iraanse vrouwelijke radiocommentatoren

Ajax en Chelsea staan halverwege de groepsfase nu op zes punten, gevolgd door Valencia (3 punten) en Lille OSC (0 punten). Die laatste twee ploegen spelen woensdagavond nog tegen elkaar. Valencia kan dus in punten gelijkkomen met Ajax en Chelsea.

Op 5 november treffen de Amsterdammers Chelsea in een uitwedstrijd. De club gaat op 27 november op bezoek bij Lille OSC en sluit de groepsfase op 10 december af met een optreden tegen Valencia in de Johan Cruijff Arena. (ANP)