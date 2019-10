Ajax-Chelsea debuut voor Iraanse vrouwelijke radiocommentatoren

Voor het eerst zullen vrouwen op een Iraanse radiozender verslag doen van een internationale voetbalwedstrijd. Drie vrouwen leveren woensdagavond het commentaar bij het Champions League-duel tussen Ajax en Chelsea. Dat maakte het Iraanse staatspersbureau IRNA woensdag bekend.

Verslaggever Najmeh Jafari zal samen met voetbalexperts Niloufar Ardalan en Gelareh Nazemi de wedstrijd van commentaar voorzien. Waarom gekozen is voor de wedstrijd tussen Ajax en Chelsea is niet bekend.

NRC was eerder deze maand bij de wedstrijd in Iran waar vrouwen het stadion in mochten: Eindelijk mogen de Iraanse vrouwen het stadion in

Eigen vak

Eerder deze maand mochten Iraanse vrouwen - onder druk van wereldvoetbalbond FIFA - voor het eerst in veertig jaar weer een voetbalwedstrijd bijwonen in het stadion. Voor het WK-kwalificatieduel tussen Iran en Cambodja (14-0) waren 3.500 kaartjes voor vrouwen beschikbaar gesteld. Zij zaten in het Azadi-stadion in Teheran strikt gescheiden van de mannelijke fans, in een eigen vak. Het stadion werd speciaal voor de wedstrijd verbouwd.

De FIFA voert al langer druk uit op Iran om vrouwen toe te laten bij wedstrijden. Ook Iraanse vrouwen voeren actie om toegang te krijgen tot het stadion. Vorige maand overleed een vrouwelijke Iraanse voetbalsupporter aan haar verwondingen nadat zij zichzelf voor een rechtbank in brand had gestoken. Ze zou daar terechtstaan omdat ze was gearresteerd nadat ze vermomd als man geprobeerd had een voetbalstadion binnen te gaan.