Aantal verzekeringsfraudes vorig jaar met 12 procent toegenomen

Het aantal verzekeringsfraudes is vorig jaar met 12 procent toegenomen, van ruim 11.000 in 2017 naar 12.879 een jaar later. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars die woensdag zijn bekendgemaakt. Het is het hoogste aantal sinds het centrum de telling uitvoert. Met de ontdekking van de fraudegevallen werd vorig jaar zo’n 82 miljoen euro bespaard.

Waardoor de stijging precies wordt veroorzaakt is niet duidelijk. Wel gebruikt het centrum meer innovatieve fraudedetectietechnieken, waaronder kunstmatige intelligentie. Daardoor is het aantal fraudesignalen dat daadwerkelijk wordt onderzocht flink toegenomen. In 2018 werd naar bijna 45.000 fraudesignalen een onderzoek gestart. Een jaar eerder gebeurde dat nog in 28.000 gevallen. In de afgelopen zes jaar zou op die manier voor meer dan een half miljard euro zijn bespaard.

Volgens het centrum doen verzekeraars zelf steeds meer onderzoek naar fraude bij ondernemers. In 2018 gebeurde deden zij dat 2.500 keer. Daarvan bleek in bijna zeshonderd gevallen fraude te zijn gepleegd. Het gaat volgens het centrum vaak om bedrijfjes die zich met meer malafide praktijken bezighouden. In april maakte het Verbond van Verzekeraars al bekend dat met name het aantal fraudegevallen rondom stormschade was gestegen. Van 34 valse claims in 2017 naar bijna tachtig vorig jaar.

Het centrum geeft ook een aantal saillante voorbeelden van fraudeurs. Na een aanrijding met een auto claimt bijvoorbeeld de vrouwelijke bestuurder van een scooter een paar herenschoenen, die ook een aantal maten te groot zijn. De bestuurder wil ook de jas en tas niet aan de fraudeonderzoekers laten zien, waardoor de verzekeraar uiteindelijk de claim van 8.000 euro kan afwijzen.