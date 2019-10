39 doden aangetroffen in vrachtwagencontainer

De Britse politie heeft 39 doden aangetroffen in een vrachtwagencontainer in de Engelse plaats Grays, aan de rivier de Theems nabij Londen. Dat heeft de politie van Essex woensdag bekendgemaakt.

Het gaat vermoedelijk om 38 volwassenen en één tiener. De chauffeur, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is gearresteerd op verdenking van moord.

De vrachtwagen was vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. De truck zou het land zaterdag zijn binnengekomen via de haven van de stad Holyhead, in Wales. De belangrijkste verbinding met Holyhead is de veerdienst vanuit de Ierse hoofdstad Dublin. De kans is dus groot dat de vrachtwagen op deze ferry reisde.

Een woordvoerder van de politie spreekt van „een tragische gebeurtenis” waarbij een grote groep mensen is omgekomen. Over de afkomst van de slachtoffers was woensdag rond het middaguur nog niets bekend. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. De woordvoerder verwacht dat de identificatie van de slachtoffers „een langdurig proces” wordt.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01:40 uur een melding binnen van ambulancemedewerkers dat er op het industrieterrein Waterglade Industrial Park in Grays, aan de rand van Oost-Londen, een container met mensen erin was gevonden. Toen de politie aankwam op het terrein werd geconstateerd dat de 39 mensen waren overleden.

Of er sprake is van mensenhandel is nog niet duidelijk, maar daar lijkt het wel op. Het nieuws doet denken aan een zaak uit 2015 waarbij vier Hongaarse mensensmokkelaars een vrachtwagen met migranten achterlieten langs een snelweg in Oostenrijk. Daarbij bleken uiteindelijk 71 mensen om het leven te zijn gekomen.

Ook roept het nieuws herinneringen op aan de eeuwwisseling toen 58 Chinezen in Dover dood werden aangetroffen in de vrachtwagen van een Nederlandse chauffeur. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 14 jaar cel voor mensensmokkel en 58 maal doodslag.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt in een reactie op Twitter „geschokt en aangeslagen” te zijn door de „uiterst tragische gebeurtenis” in Grays. Ook zegt Patel dat de politie de ruimte moet krijgen om haar onderzoek te doen. Het industrieterrein is volledig afgesloten voor onderzoek.