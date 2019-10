Zombies van de langzame soort in ‘Little Monsters’

Opslaan in leeslijst

Als de onvolwassen Dave het uitmaakt met zijn vriendin omdat hij geen kinderen wil, gaat hij logeren bij zijn zus en haar zoontje Felix. Samen spelen ze bloederige computerspelletjes met het geluid op stil, zodat Felix’ moeder het niet hoort. Als hij Felix op een dag naar school brengt, ontmoet Dave de knappe juf Caroline.

Om indruk op haar te maken, biedt hij zich aan als vrijwilliger voor het schooluitje. Een uitje dat volledig uit de hand loopt als het entertainmentpark dat zij bezoeken bedreigd wordt door uitgebroken zombies die „gelukkig van de langzame soort zijn”.

Om de kinderen niet bang te maken doen Caroline en Dave alsof het allemaal een spelletje is. Als Caroline na wat zombies te hebben onthoofd met een schop terugkomt in de ruimte waar ze schuilen, is het bloed op haar jurk dus zogenaamd „gemorste jam”.

Little Monsters is bij vlagen erg grappig, waarbij de humor voortkomt uit de botsing tussen de vuilbekkende volwassenen – onder wie de zelfingenomen, seksverslaafde kleuterheld Teddy McGiggle – en de speelse onschuld van de kinderen. Het allerleukst zijn de op ukelele uitgevoerde liedjes om de kinderen te kalmeren, waaronder Taylor Swifts ‘Shake It Off’ en Neil Diamonds ‘Sweet Caroline’.

Horrorkomedie Little Monsters Regie: Abe Forsythe. Met: Lupita Nyong’o, Josh Gad, Alexander England. In: 26 bioscopen ●●●●●

