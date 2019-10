Volledig dak AZ-stadion moet worden vernieuwd

Het volledige dak van het AFAS Stadion van voetbalclub AZ moet worden vernieuwd. Dinsdagavond heeft de Alkmaarse club bekendgemaakt dat ook het dak boven de hoofdtribune van het stadion onveilig is. Uit onderzoek is gebleken dat dit deel, net als de rest van het dak, niet berekend is op „neerwaartse windbelasting”. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de terugkeer van de club naar haar eigen stadion, aldus een woordvoerder van AZ.

Eerder leek het erop dat ‘slechts’ driekwart van het dak moest worden vernieuwd. De demontagewerkzaamheden zijn begin deze maand begonnen. Algemeen directeur Robert Eenhoorn schrijft in een verklaring dat zijn club geen enkel risico wil nemen. „We stellen de veiligheid van onze fans en bezoekers voorop.”

Lees ook: ‘Het kan erop neerkomen dat een paar bouten niet zijn aangedraaid’

In augustus stortte een deel van het dak van het AFAS Stadion in tijdens een zware storm. De schade was groot, maar er vielen geen gewonden. Vermoedelijk ligt de oorzaak in slecht laswerk in het dak, waardoor het stadion niet bestand was tegen zware, neerwaartse wind.

AZ speelt tot de winterstop in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Half december hoopte de Alkmaarse club de thuiswedstrijd tegen Ajax in eigen stadion (zonder dak) te kunnen spelen. Dat kwam deels omdat Ajax-fans al jaren niet welkom zijn in Den Haag. Het is onduidelijk of deze wedstrijd nu nog kan plaatsvinden in het AFAS Stadion. Ook is nog niet bekend waar AZ na de winterstop zal spelen.