Veel sadisme met een paar pogingen tot satire

Een excentrieke familie die rijk is geworden met de verkoop van bordspelletjes, gelooft sinds jaar en dag dat zij vervloekt zijn. Als een familielid trouwt, is het daarom traditie dat er in hun huis vol verborgen ruimtes een spel wordt gespeeld. Meestal gaat dat goed. Maar als de bruid of bruidegom de ‘hide and seek’-kaart trekt, wordt dat spel menens en volgt er een letterlijke strijd op leven en dood. Dat overkomt de jonge bruid Grace, die zich verheugt op haar huwelijksnacht maar in plaats daarvan aan de spelletjestafel moet aanschuiven.

Het is niet moeilijk te raden welke kaart zij trekt, gezien de blikken van haar schoonfamilie. Alleen weet Grace zelf een tijdlang niet dat er echt jacht op haar gemaakt wordt door de zwaarbewapende familieleden. Als er daadwerkelijk doden vallen, valt bij haar het kwartje en doet zij er alles aan om te overleven. Zij heeft een achterstand: alleen de familie kent alle schuilplekken van het enorme huis op hun duimpje, bovendien wordt het hermetisch afgegrendeld waardoor er niemand meer in of uit kan. Daarnaast gebruiken sommige familieleden stiekem het videobeveiligingssysteem om Grace door de vertrekken te volgen. Echt verstoppertje spelen is er zo niet bij.

Horrorfans kunnen hun lol op: in de week naar Halloween komen maar liefst drie griezelfilms in de bioscoop. Naast ‘Ready or Not’ ook ‘Little Monsters’ en ‘Countdown’

Ready or Not begint vrij onschuldig, maar wordt steeds bloediger en goorder, net zoals Grace’ eerst nog smetteloze bruidsjurk. Sadisme is daarbij de norm, de makers kijken niet op of om van iemand die met een pijl door het oog geschoten wordt of een huishoudhulp wier hoofd er afgeknald wordt. Humor moet dat draaglijk maken, maar de meeste grappen slaan dood. Even halfslachtig is de poging tot satire op de extravagantie en idiotie van de allerrijksten. Dat zij verknipt zijn, is niet heel verrassend. Voormalig romkom-koningin Andie MacDowell speelt de moeder, een buitenissige rol met zware oogmake-up.

Horror Ready Or Not Regie: Tyler Gillet, Matt Bettinelli-Olpin. Met: Adam Brody, Samara Weaving, Mark O’Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell. In: 61 bioscopen ●●●●●

