Turkmeense banken investeren verplicht in lievelingshond van president

De Turkmeense president Goerbangoely Berdymoechamedov staat bekend om zijn voorliefde voor het hondenras alabai. Recent heeft hij een onderneming opgericht die het fokproces van het dier moet verbeteren. Om dit te financieren heeft de alleenheerser acht nationale banken bevolen aandeelhouder te worden in zijn bedrijf, zo meldt de BBC maandag.

Het betreft onder andere de Centrale Bank van Turkmenistan en de Staatsbank voor Buitenlandse Economische Zaken. Elke bank moet 12,5 procent van de aandelen kopen.

Berdymoechamedov regeert Turkmenistan sinds 2006 met harde hand en heeft een ware persoonlijkheidscultus rond zichzelf gecreëerd. Mensenrechtenorganisaties hebben stevige kritiek op onder andere de verdwijning van dissidenten en wijdverspreide marteling in de gevangenissen. Zijn autocratische stijl stelt hem in staat om van banken te eisen dat zij zijn persoonlijke projecten financieren.

Nationaal erfgoed

De alabai is de Turkmeense variant van de Centraal-Aziatische herdershond, en behoort tot het nationale erfgoed van het land. Vorige maand gaf Berdymoechamedov tijdens een kabinetsvergadering nog een presentatie over het meest recente boek dat hij over de alabai geschreven heeft en dat, aldus de BBC, in eigen land veel lof ontving.

De liefde voor honden wordt volgens staatspersbureau Turkmenistan Today breed gedragen onder de bevolking: „Geen volk op aarde heeft meer ontzag voor honden dan de Turkmenen”, schreef het. Berdymoechamedov doet geregeld alabaihonden cadeau aan leiders van bevriende naties. In 2017 gaf hij een puppy aan de Russische president Poetin, tevens een hondenliefhebber.

Het Britse dagblad The Guardian zette toen vraagtekens bij het hondvriendelijke imago van Turkmenistan. Hoewel de alabai in hoog aanzien staat, worden zwerfhonden in het algemeen juist erg slecht behandeld. Sommige activisten wezen er enkele jaren geleden op dat de dieren op straat vergiftigd werden of voedsel met scherpe voorwerpen erin kregen.