Trudeau wint verkiezingen Canada, maar raakt meerderheid kwijt

De Liberale Partij van premier Justin Trudeau heeft maandag de Canadese parlementsverkiezingen gewonnen, maar raakt haar absolute meerderheid in het Lagerhuis kwijt. Trudeau zal doorregeren met een parlementaire minderheid.

Ondanks verlies voor de partij ten opzichte van de klinkende overwinning in 2015, kwamen de Liberalen ruimschoots als grootste partij uit de bus. De Liberalen stevenden maandagavond, terwijl stemmen nog werden geteld, af op ongeveer 155 zetels in het 338 zetels tellende Lagerhuis.

Dat geldt in het Canadese stelsel als een comfortabele minderheid. Voor een meerderheid zijn 170 zetels nodig. De Liberalen hadden 177 zetels toen het Lagerhuis werd ontbonden. Als minderheidsregering zal Trudeau steun moeten zoeken voor wetsvoorstellen bij oppositiepartijen.

Lees ook: Laten Canadese kiezers Justin Trudeau vallen?

De ruime voorsprong voor de Liberalen kwam als een verrassing; volgens opiniepeilingen lag Trudeau al wekenlang nek aan nek met zijn belangrijkste tegenstander, de Conservatieve leider Andrew Scheer. De Conservatieven komen uit op ongeveer 120 zetels. Beide partijen haalden ongeveer 33 procent van de stemmen.

De sociaal-democratische New Democratic Party (NDP) slaagde er niet in munt te slaan uit een recente klim in de opiniepeilingen. De partij bleef steken op ongeveer 25 zetels. Wellicht kan de partij, op vele terreinen een voor de hand liggende partner voor de Liberalen, op beleidspunten een gedoogpartner worden voor de regering-Trudeau. Samen hebben de twee partijen een meerderheid. Coalities zijn niet gebruikelijk in Canada.

Separatisten maken comeback in Quebec

In de overwegend franstalige provincie Quebec maakte het separatistische Bloc Québécois een krachtige comeback. Die partij, die alleen meedingt in de 78 kiesdistricten van Quebec, won ongeveer 32 zetels, een winst van ongeveer 22.

De Groenen lagen maandagavond op koers voor drie zetels, een winst van één zetel. De partij wist, mede door het kiesdistrictenstelsel, geen doorbraak te bereiken - ondanks dat klimaatverandering één van de belangrijkste thema’s van de campagne was.

De populistische People’s Party, een nieuwe partij die is afgesplitst van de Conservatieven, slaagde er niet in een zetel te winnen.

De onafhankelijke kandidaat Jody Wilson-Raybould, voormalig minister van Justitie onder Trudeau, maakte maandagavond kans op een zege. Zij werd eerder dit jaar door Trudeau uit de partij gezet nadat ze naar buiten trad met beschuldigingen van inmenging in het juridische proces door de premier en zijn medewerkers.

Dat schandaal leidde tot een val in de peilingen voor Trudeau, die tot dit jaar met gemak leek af te stevenen op herverkiezing. Aan het begin van de campagne raakte de premier in verlegenheid door de publicatie van oude beelden van hem in ‘blackface’. Ook dat kostte hem steun.