Trekpleister

Ik was er gisteren weer even voor werk en zag wat ik al wel wist: de binnenstad van Amsterdam hebben we verloren aan de toeristen. Nu, zo moet de gedachte in Groot-Brittannië zijn geweest, zijn onze andere steden aan de beurt. Utrecht prijkt met een foto van de Oudegracht op de voorpagina van Lonely Planet Magazine en Rotterdam en Arnhem (!) staan in een lijstje van betaalbare treinbestemmingen van de Britse krant The Guardian.

De reacties van vooral de mensen uit Utrecht waren volwassen: „Blijf weg!”

Vanuit Rotterdam bleef het vooral stil, maar in Arnhem is een zevende plaats in een top tien van betaalbare herfst-trein-bestemmingen van een Britse krant nog wel het gesprek van de dag.

Alsof de Zilvervloot was binnengevaren.

Ik sprak er een aantal uit Arnhem die zo blij waren als een puber die voor het eerst een paar minuten mocht meespelen in het eerste van Vitesse en daarna dacht dat iedereen het over die drie balcontacten heeft. Het tekent de kleinheid van de inwoners van mijn geboortestad en die neemt me wederom voor ze in.

Er bestaat in Arnhem nog een ouderwets beeld van de toerist. Het is daar nog steeds 1987, de toerist wordt er nog gezien als een vriendelijke, met euro’s strooiende goedzak die ‘ons’ heel bijzonder vindt.

We waren gezien!

Door een buitenlandse krant!

Als reden gaf The Guardian de maar liefst 18 musea, „een modekwartier” van twee straten, een brug met oorlogsverleden, de bossen in de omgeving en het Sonsbeekpark waar je inderdaad heerlijk kunt wandelen in de herfst, maar om daar nou voor naar Arnhem te komen als je zelf veel grotere parken hebt, vind ik overdreven. En een kopje koffie in Stadsvilla Sonsbeek vind ik geen aanrader, maar goed, ik weet niet aan wat voor serviceniveau de Britten ondertussen gewend zijn.

Fijn dat de stad in een rijtje tussen Gent, Antwerpen, Keulen en Nîmes staat, ik weet niet of ze in die steden net zo’n fantastisch Jugendstil-hotel hebben als Hotel Molendal dat terecht door The Guardian in de lucht wordt gehouden.

Jammer wel dat het maar zestien kamers heeft.

Eigenlijk is alleen het station klaar voor de enorme toeristenstroom waar Arnhem nu op hoopt. Dat „grootste statement van glas, zichtbaar beton en staal” met lekkend dak is namelijk veel te groot voor die paar internationale treinen per dag. Het klopt dus uiteindelijk wel wat The Guardian schrijft: „De kans is groot dat je als toerist Arnhem gewoon lekker voor jezelf hebt.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 oktober 2019