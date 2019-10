Tienduizenden boeren in Duitsland protesteren tegen milieubeleid

Tienduizenden boeren zijn dinsdag op verschillende plekken in Duitsland de straat op gegaan om te protesteren tegen het huidige landbouwbeleid. Het grootste protest was in Bonn waar boeren volgens de politie met meer dan duizend tractors het verkeer ophielden en een demonstratie organiseerden in het stadscentrum, meldt het Duitse persbureau DPA. Het Duitse ministerie van Landbouw is gevestigd in Bonn.

Naast Bonn werd er ook gedemonstreerd in andere steden waaronder Berlijn, München, Hannover en Stuttgart. Dat zorgde op veel plekken voor verkeersoverlast.

Het protest van de boeren is volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung vooral gericht tegen plannen voor meer natuur- en dierenbescherming in de landbouw en voor de bescherming van grondwater tegen nitraat, dat door overbemesting in de bodem terechtkomt.

Directe aanleiding van het boerenprotest is het nieuwe landbouwpakket dat minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) en minister van Milieu Svenja Schulze (SPD) begin september hebben gepresenteerd. In dit zogenoemde Agrarpaket wordt de mestnorm aangescherpt en staat onder meer dat het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat moet worden teruggedrongen. Vooral kleinere boerenbedrijven stellen dat zij de strengere wetgeving niet kunnen bijbenen en dat de toekomst van hun bedrijf in gevaar komt.

Veel Duitse boeren zijn net als in Nederland boos over de regeldrift op met name milieugebied waarmee zij de laatste jaren te maken krijgen. De agrariërs hebben het moeilijk door de lage prijzen die zij ontvangen voor hun producten, terwijl de stijgende kosten voor milieu, klimaat en gezondheidsbescherming voor hun rekening zijn. Ook ervaren zij een gebrek aan maatschappelijke waardering en worden ze naar eigen zeggen ten onrechte afgeschilderd als milieuvervuilers.