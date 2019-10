Thaise koning Rama X ontneemt zijn jaloerse Nobele Gezellin haar titels

Kritiek op de Thaise koning Rama X is uit den boze, maar zelf is hij behoorlijk expliciet over de verhoudingen binnen het paleis. In een verklaring van twee pagina’s werd maandag bekendgemaakt dat zijn Koninklijke Nobele Gezellin, Sineenatra Wongvajirapakdi (34), uit haar titels en militaire rang is ontheven.

De reden: Ze is „ondankbaar en gedraagt zich op een manier die niet bij haar titel past. Ook is ze ontevreden met de titel die ze heeft gekregen en probeert ze uit alle macht koningin te worden”.

Volgens de verklaring probeerde Sineenatra de benoeming van Suthida, de nieuwe, vierde vrouw van de koning, tot koningin tegen te houden. Rama X (67) werd in mei officieel gekroond, nadat hij zijn vader, de in 2016 gestorven koning Bhumibol, was opgevolgd. Enkele dagen voor de kroning bleek de koning getrouwd te zijn en dus een koningin aan zijn zijde te hebben. In augustus was er opeens ook een maîtresse, de eerste met een koninklijke titel sinds 1921.