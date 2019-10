Tata Steel wil 830 miljoen euro bezuinigen in Europa

Staalfabrikant Tata Steel wil 830 miljoen euro bezuinigen binnen zijn Europese divisie. Dat heeft de centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland maandag aan het personeel laten weten. De memo hierover is ingezien door NRC. Een flink deel van de kostenbesparingen zou worden opgebracht door de Nederlandse tak, de hoogovens in IJmuiden.

De moedermaatschappij van Tata Steel in India wil de personeelskosten van alle vestigingen in Europa met circa 170 miljoen euro terugbrengen. Dit moet onder meer gebeuren door werk over te hevelen naar lagelonenlanden als India. Gerrit Idema, vicevoorzitter van de COR, zei tegenover de regionale zender NH Nieuws in Nederland, Frankrijk, Engeland en België verlies van zo’n 2.500 banen te verwachten.

Het is onduidelijk hoeveel ontslagen vallen bij de Tata-fabrieken in IJmuiden, waar zo’n 9.000 mensen werken. Volgende maand komt waarschijnlijk meer duidelijkheid over de uitwerking van de besparingen. De vakbonden krijgen formeel pas eind november meer informatie over de plannen in Nederland.

‘Stortplaats’ voor staal

De COR noemt de voorgenomen besparingen in de memo „buiten proportie”, gezien de huidige financiële situatie van Tata Steel Nederland. Tata Steel Europe laat in een reactie weten dat de fabrikant te maken heeft met „uitdagende marktomstandigheden”. Dit wordt verergerd omdat Europa wordt gebruikt als „stortplaats” voor staal, waarvan op de wereldmarkt sprake is van overcapaciteit. De prijzen van staal zijn gedaald door afnemende vraag en toegenomen concurrentie van producenten buiten Europa.

Tata Steel kondigde in juni al een kostenbesparingsplan aan. Daarin stonden nog geen concrete maatregelen. Wel was al duidelijk dat verlies van banen niet was uitgesloten. Het zogeheten ‘transformatieprogramma’ moet ervoor zorgen dat de Europese tak van de staalfabrikant ook zonder steun van het moederbedrijf in India op eigen benen kan staan.

Het kostenbesparingsplan volgde kort na de afgeblazen fusieplannen met het Duitse ThyssenKrupp. Die fusie, waar enkele jaren aan is gewerkt, had de bedrijven een besparing van 400 tot 500 miljoen euro moeten opleveren. Uiteindelijk staakten Tata en ThyssenKrupp de voorbereidingen, omdat ze verwachtten dat de Europese Commissie de krachtenbundeling niet zou goedkeuren. Inderdaad bleek kort daarna dat de Europese mededingingsautoriteiten overwegende bezwaren hadden. ThyssenKrupp kondigde in reactie op het geblokkerde samengaan aan 6.000 arbeidsplaatsen te schrappen.