Soedan staat voor eerst in acht jaar humanitaire hulp toe

Soedan maakt voor het eerst in acht jaar conflictgebieden toegankelijk voor humanitaire hulp. De Soedanese regering en rebellengroepen hebben maandag een akkoord hierover getekend in Juba, de hoofdstad van het naburige Zuid-Soedan. Dat zei een rebellenleider maandag tegen persbureau Reuters.

Het ondertekenen van de overeenkomst tot humanitaire toegang wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar vrede in het land. In Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een burgeroorlog, waarbij tienduizenden doden zijn gevallen. Vorig jaar september werd opnieuw een vredesakkoord getekend, nadat een eerder akkoord niet lang stand had gehouden.

Sinds augustus, vier maanden nadat president Omar al-Bashir door het leger was verdreven, is in Soedan een overgangsregering aan de macht. Burgers en militairen delen de komende drie jaar de macht in het Oost-Afrikaanse land.

Vrede als prioriteit

De regering van Bashir weigerde acht jaar lang een dergelijk akkoord tot humanitaire hulp. Voor de overgangsregering is het echter belangrijk om vrede te sluiten omdat er weinig geld voorhanden is. De verwachting is dat er financiële steun komt als de interne gewapende conflicten in het land tot een einde komen.

Het nieuwe kabinet wordt geleid door premier Abdalla Hamdok, een econoom die bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de Verenigde Naties een goede reputatie heeft opgebouwd. De prioriteit van het kabinet, waarin vier vrouwen en zowel moslims als christenen zitten, is nu om vrede te herstellen. Het kabinet hoopt dat dit zorgt voor opheffing van internationale sancties.