Oud-minister Til Gardeniers (94) overleden

Voormalig minister Til Gardeniers is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar partij, het CDA, dinsdagmiddag bekendgemaakt. Gardeniers was tussen 1977 en 1982 minister in de drie achtereenvolgende kabinetten van premier Dries van Agt.

De geboren Rotterdamse zat van 1971 tot 1977 in de Tweede Kamer voor de toenmalige KVP, een van de partijen die in 1990 opgingen in het CDA. De partij laat weten „bedroefd” te zijn en omschrijft Gardeniers als een betrokken, sociaal bewogen en zeer gewaardeerd politica.

In 1977 werd Gardeniers minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het Kabinet-Van Agt I. Vervolgens kreeg ze in 1981 de functie van minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, een rol die ze ook vervulde in het derde kabinet-Van Agt.

Als minister hield ze zich bezig met de totstandkoming van geestelijke gezondheidsinstelling RIAGG en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), een van de voorlopers van de huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gardeniers was tussen 1983 en 1995 lid van de Raad van State. Daarnaast was ze jarenlang actief in het Nationaal Comité 4 en 5 mei en bij het Rode Kruis.

Fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA in de Tweede Kamer reageert via Twitter op het overlijden.