Ook investeringsfonds Prosus wil Just Eat overnemen

Het Zuid-Afrikaanse investeringsfonds Prosus heeft een bod van 4,9 miljard pond (ongeveer 5,7 miljard euro) uitgebracht om maaltijdbezorger Just Eat over te nemen. Dat meldt Prosus dinsdag. Het bod is 20 procent hoger dan het fusievoorstel dat het Nederlandse Takeaway.com eerder deed.

Prosus doet een bod in contanten, waarmee het bedrijf zegt zekerheid te bieden aan de aandeelhouders van Just Eat. Dit in tegenstelling tot Takeaway - dat tot een fusie wilde overgaan met een aandelenruil. Tegen de plannen voor die fusie is veel op weerstand bij aandeelhouders van Just Eat.

Het gaat om een zogenoemd vijandig bod. Prosus heeft Just Eat wel benaderd, maar het kwam niet tot gesprekken met de directie.

Dit bericht wordt aangevuld.