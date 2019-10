Ik word wakker na een blindedarmoperatie en zie een zuster naast me zitten. „Meneer De Jong, op een schaal van 1 tot 10, hoe erg is de pijn?”, vraagt ze. Ik heb geen idee waar ze het over heeft, maar ik ben een weegschaal en mompel: „een 5”. Als ik weer wakker word, herhaalt zij de vraag, en nu begint me iets te dagen. „Een 7”, zeg ik en doezel meteen weer weg. Nadat ik voor de derde keer bijkom, meld ik meteen enthousiast: „Dit is wel een 8 hoor.” De verpleegster kijkt me opeens indringend aan, haalt dan resoluut het infuus bij me weg en zegt bits: „Je krijgt mooi niks meer.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 oktober 2019