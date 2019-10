Nederland en Aruba in top tien Lonely Planet

Nederland en Aruba worden door de internationale reisgids Lonely Planet getipt als twee van de beste bestemmingen om in 2020 te bezoeken. De jaarlijkse lijst bestaat uit de meest aantrekkelijke landen, steden en regio’s voor toeristen. In de top tien staat Aruba op plek vier en Nederland op nummer zeven.

Volgens Lonely Planet is Nederland „klaar om feest te vieren in 2020” omdat 75 jaar vrijheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. Verder zijn april en mei extra feestelijk, niet alleen vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar ook vanwege het Eurovisie Songfestival dat in Rotterdam plaatsvindt. Ook wordt toeristen aangeraden de Waddeneilanden te bezoeken.

Wat betreft Aruba, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, roemt Lonely Planet de plaats Sint Nicolaas, in het zuiden van het eiland. Volgens de reisgids is daar een „kleurrijke en creatieve opleving” aan de gang. Verder worden Aruba’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid genoemd, waaronder de invoering van een volledig verbod op wegwerpplastic en zonnebrandcrème die schadelijk is voor de riffen.

‘Himalayaparadijs’

Het Aziatische land Bhutan staat op de eerste plaats als reisbestemming voor 2020. Het „Himalayaparadijs”, dat het enige CO2-negatieve land ter wereld is, wordt vooral geprezen vanwege inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

De volledige lijst voor 2020 bestaat achtereenvolgens uit: Bhutan, Engeland, Noord-Macedonië, Aruba, Swaziland, Costa Rica, Nederland, Liberia, Marokko en Uruguay.

Het is niet de eerste keer dat Lonely Planet Nederland tipt als reisbestemming. Vorig jaar stond Friesland op de nummer drie van de lijst met beste Europese bestemmingen. De provincie werd een „verborgen parel” genoemd, die ten onrechte door veel toeristen over het hoofd wordt gezien.