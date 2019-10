Krachtige en dynamische muzikale ode aan Amsterdam

De ‘Shaffy Cantate’, ‘Let’s Get Lost’ van Chet Baker, een suite gewijd aan de Indische Buurt en een compositie die ‘Fluitend op de Fiets’ heet, plus drumklanken van de uit Ghana afkomstige Yusuf Nuweku: het eenmalige jazzconcert Amsterdam Stories & Tories van The Konrad Koselleck Big Band brengt een hommage aan de hoofdstad. Toen de van oorsprong Duitse bandleider, arrangeur en componist Konrad Koselleck (48) in Nederland aankwam, voelde hij zich pas thuis nadat hij zijn eigen band had geformeerd. Die bestaat nu vijftien jaar. De band met groots en majestueus geluid geldt als een van de vooraanstaande bigbands van ons land. Koselleck noemt de groep een ‘storytelling bigband’.

Tijdens het optreden geeft Koselleck op elk nummer een persoonlijke inleiding. Zo speelden ze tijdens een herdenking van de Bijlmerramp. Deze tragische gebeurtenis inspireerde tot een prachtig elegische compositie, verstild begonnen met aarzelde instrumentatie en geleidelijk steeds swingender. Een vondst is de verklanking van de Indische Buurt in de gelijknamige suite waarin de culturele veelzijdigheid van deze wijk in blazers, percussie en gitaar tot leven komt.

Koselleck is een begenadigd componist en bandleider, die met hoge sprongen en bezwerende dirigeerstijl de musici tot grote hoogte brengt. In snelle vaart komen uit de band de solisten naar voren, spelen voluit, en voegen zich weer in het grote orkest. Maar als verhalenverteller schiet Koselleck tekort. Met al zijn charme en Duits accent weet hij het publiek weliswaar voor zich in te nemen, maar de vele onaffe zinnen en vergissingen maken het luisteren lastig. Als we dat terzijde laten en de muziek laten spreken, dan is die vol kracht en dynamiek. De compositie Groeiend Monument ter nagedachtenis aan de Bijlmerramp blijft een groots, imposant werk dat in alle heftigheid ontroert.

Jazz The Konrad Koselleck Big Band Amsterdam Stories & Tories. Gehoord: 21/10 BIMhuis, Amsterdam. Inl: koselleck.com ●●●●●