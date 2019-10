Kleine lettertjes lezen of doodgaan

Countdown laat er geen gras over groeien. Na een paar minuten klinken de eerste spookhuisachtige geluiden en zien we blonde tiener nummer één morsdood op een badkamervloer storten. Ze blijft niet alleen: verschillende pubers hebben in deze horrorfilm spijt dat ze een app hebben gedownload die het moment van hun overlijden voorspelt. De jonge verpleegster Quinn (Elizabeth Lail) ziet na installeren dat ze nog maar een paar dagen te leven heeft en beseft snel dat het geen grap is. Er is iets bovennatuurlijks dat wil zorgen ze niet aan haar lot ontkomt. Samen met mede-verdoemde Matt (Jordan Calloway) gaat ze op zoek naar manieren om zichzelf en haar geliefden te redden.

De film combineert horrorelementen als demonen, visioenen van dode familieleden en geritsel achter een douchegordijn met hedendaags pubergedrag. Telefoons liggen altijd binnen handbereik en apps worden gedownload zonder nadenken. Dat het gedachteloos accepteren van onmogelijk lange gebruiksvoorwaarden – wat eerder werd bespot in series als South Park – onverwachte resultaten kan hebben, wordt storend nadrukkelijk aangestipt. Maar de combinatie levert soms meer geestige vondsten op, zoals een priester die veel weg heeft van de prototypische ‘geek’ en zijn kennis haalt uit zowel de Bijbel als stripboeken. Uit een nevenplotlijn blijkt dat hedendaagse ‘scream queens’ als Quinn seksuele intimidatie meteen herkennen en als de vertrouwenspersoon van het bedrijf er niets aan doet, het heft in eigen handen nemen.

Het eindresultaat: veel schrikmomenten door trillende telefoons en onverwacht opduikende demonen plus een vrij voorspelbare plot waarin onverwerkte trauma’s en Quinns medische kennis een rol spelen.

Horror Countdown Regie: Justin Dec. Met: Elizabeth Lail, Anne Winters. In: 64 bioscopen ●●●●●

