Iraakse overheid: ‘buitensporig’ geweld tegen demonstranten

De Iraakse veiligheidstroepen hebben eerder deze maand buitensporig geweld gebruikt om anti-regeringsdemonstranten terug te dringen. Dat blijkt uit een rapport van de Iraakse overheid, meldt persbureau Reuters dinsdag. De onderzoekers stelden het definitieve dodenaantal bij de betogingen vast op 157, van wie 149 burgers.

Begin oktober gingen duizenden mensen in Irak de straat op om te protesteren tegen de hoge werkloosheid, corruptie en gebrekkige overheidsdiensten in het land. De protesten werden al gauw gewelddadig, waarop de Iraakse oproerpolitie de betogers met harde hand terug probeerde te dringen.

Bekijk ook deze fotoreportage van de demonstraties in Irak: Massale protesten tegen corruptie en werkloosheid in Irak

Sluipschutter

De onderzoekscommissie zegt bewijs te hebben gevonden voor een sluipschutter die vanaf een hoog gebouw in het centrum van Bagdad het vizier op demonstranten richtte. Overheidsfunctionarissen worden daarnaast beschuldigd van het verliezen van controle over hun troepen, wat leidde tot een chaos in de stad. Tientallen hoge ambtenaren zullen naar alle waarschijnlijk naar aanleiding van het rapport worden ontslagen.

Vorige week zeiden twee Iraakse veiligheidsfunctionarissen al tegen Reuters dat sluipschutters waren ingezet om de demonstranten te bestrijden. Voor vrijdag zouden nieuwe betogingen in Bagdad gepland staan.