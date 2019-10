Homohuwelijk en abortus definitief toegestaan in Noord-Ierland

De wetswijziging die het homohuwelijk en abortus in Noord-Ierland toestaan is dinsdag ingegaan. Tegenstanders in de Noord-Ierse deelregering probeerden de geplande wetswijzing maandag op het laatste moment nog tegen te houden, maar de poging daartoe mislukte. Abortus is uiterlijk 31 maart 2020 toegestaan, het homohuwelijk in de week van Valentijnsdag.

Het Britse parlement stemde in juli al voor het invoeren van het homohuwelijk en de toegang tot abortus. De Noord-Ieren hadden tot en met maandag de mogelijkheid om die beslissing terug te draaien. Het Noord-Ierse parlement kwam maandag voor het eerst in meer dan duizend dagen weer bijeen om daarover te vergaderen. Het parlement is al bijna drie jaar opgeschort omdat er nog geen nieuw regeerakkoord ligt sinds de val van de regering in januari 2017 en wordt daarom deels vanuit Londen bestuurd.

Conservatieve tegenstanders probeerden de wetswijziging maandag nog tegen te houden. Het lukte de partijen echter niet om gezamenlijk een spreker te benoemen, waardoor de zitting na minder dan een uur weer werd geschorst. Daardoor ging de wetswijzigingen in de nacht van maandag op dinsdag automatisch van kracht.

Noord-Ierland was het enige deel van het Verenigd Koninkrijk waar abortus illegaal was en het homohuwelijk niet was toegestaan. Het recht op abortus werd onder meer lang tegengehouden door de conservatieve Democratic Unionist Party (DUP). DUP-leider Arlene Foster noemde het een „beschamende dag” en kondigde aan dat haar partij „elke juridische mogelijkheid” aangrijpt om de legalisering van abortus alsnog tegen te gaan.