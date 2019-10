Hallo Albert Heijn. Ik heb wat tips voor jullie

Nou hád ik al een behoorlijk hectische maand en dan kreeg ik ’s avonds, uitgeblust voor de tv, ook nog eens die reclame van Albert Heijn over me heen. Je weet wel, die over die nieuwe, supergestresste, ‘kijk mij eens alle ballen in de lucht houden’-supermarktmanager Ilse. Daar werd ik nóg nerveuzer van.

Want wat een léven heeft die vrouw. Ze moet alles zelf doen omdat ze een sul van een man heeft, krijgt de gootsteen niet ontstopt, kan niet uitparkeren, slaapt ’s nachts niet omdat de hamsters lawaai maken, krijgt de yoga niet voor elkaar, en dan óók nog haar baan – het is een kroniek van een aangekondigde burn-out. Als dít de manier is waarop managers bij Albert Heijn de tent runnen, hou ik mijn hart vast voor het concern.

Toen ik erover twitterde, bleken meer mensen teleurgesteld. Vooral over de emmer vol vrouwen-mannenclichés in de Ilse-reclame. Of het niet eens tijd werd voor wat eigentijdsere rolmodellen dan steeds maar weer ‘paniekerige vrouwen met de broek aan’ en sullige mannen die NIETS doen in huis, was de mening.

Waarom moeten we van deze vrouw bovendien álles weten, zo vonden anderen, als we van de vorige ‘supermarktmanager’ van Albert Heijn, ‘meneer van Dalen’ (Harry Piekema) niet eens wisten of hij überhaupt ergens woonde, een voornaam had, een rijbewijs of huisdieren. Een beetje zoals aan topvrouwen vaak gevraagd wordt hoe ze het toch allemaal met hun privéleven combineren, en dat bij mannen nooit een issue lijkt te zijn.

Toen ik Albert Heijn erover belde, zei de woordvoerder dat het grappig bedoeld was, ze vast ook kritiek hadden gekregen als de nieuwe manager een man was geweest met een gezin, dat Ilse slechts geportretteerd was op een dag ‘dat alles mis gaat’, dat een voornaam er tegenwoordig bij hoort in de reclame, dat de meeste mensen het een leuk spotje vonden en dat ik wat geduld moest hebben omdat er nog veel meer afleveringen komen.

Dat laatste klopte, want in de tweede aflevering, deze week op tv, trok Ilse haar man van de bank om te gaan koken en ging ze er zelf op zitten om met haar zoon te gaan gamen.

Toch ben ik er nog steeds niet gerust op of het allemaal wel goedkomt. Zózeer dat ik dacht: laat ik eens wat tips voor Ilse op een rijtje zetten. Misschien hebben meer mensen er wat aan en kan ik meteen Albert Heijn van de ondergang redden.

Allereerst: Stop met yoga als je daar ‘gehannes in een muf zaaltje’ onder verstaat. Wordt écht niemand gelukkig van. Ga liever buiten wandelen met je zoon – lekker in de herfstbladeren! – in plaats van met hem binnen op de bank te gaan zitten gamen. Daar heb je overigens alle gelegenheid voor, want dat maaltijdpakket dat je je man laat maken, kost onwijs veel tijd.

Dat zou meteen mijn tweede tip zijn: stop met die maaltijdpakketten van Albert Heijn want je bent echt uren bezig om alle groente te snijden. Koop liever een pak voorgesneden groenten en gebruik je eigen kruiden. Is veel sneller klaar en bovendien goedkoper.

Tip 3: Doe huishoudelijke klusjes zoals ontstoppen en Halloween-maskers maken samen met je zoon en/of man. Is veel gezelliger en zo leert iedereen van elkaar.

Tip 4: Ga met de fiets naar je werk. Dat is een hele goede manier om voor én na je werk je hoofd even ‘leeg te maken’. Check einde middag wel altijd even of je band nog hard is. Zo niet, laat de oppas hem plakken.

Tip 5: Bestel je boodschappen via een bezorgservice, dan heb je meer tijd voor thuis. Bekijk welke het beste bij je past, hoewel ik snap dat het raar staat als er een Picnic-wagentje voor het huis van de supermarktmanager van Albert Heijn zou staan.

Ik zou sowieso de supermarkt wat mijden en al helemaal die hysterisch grote XL-filialen. Als je érgens paniek van krijgt, is het wel van die galmende hallen waar veel te veel keuze is (keuzestress!), en waar het personeel niks kan vinden omdat ze er net werken. Zeg trouwens meteen even tegen dat personeel dat ze niet steeds hardop aan elkaar vragen hoe lang ze nog moeten. Word ik depressief van.

Verder is het werk van een supermarktmanager goed te doen, hoor. Doe een beetje kalm aan, zorg dat er op vrijdagmiddag borrelnootjes in de schappen liggen, dat het bier is bijgevuld, dat er ’S AVONDS NOG BROOD is en leg een schaal druiven bij de groente- en fruitafdeling. Het is een supermarkt, mensen, geen openhartoperatie. Adem in, adem uit.

En dan heb ik nog een tip voor álle supermarkten, en dat is of we niet weer een beetje normaal kunnen doen in de reclame. Want bij de Jumbo komen die (ook al) klunzige Frank Lammers met Max Verstappen je neus uit, bij de Lidl wordt ‘goed eten’ verspild door het buiten op straat te flikkeren en dan moeten alle tranentrekkers met Kerst nog komen. Laat die reclames anders gewoon helemaal zitten, joh. Dat is goedkoper én voor iedereen rustiger. En zó veel verschillen die supermarkten nou ook weer niet van elkaar.

Zet hem op, Ilse! Moedig voorwaarts!

Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via Hoe was jouw week?wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.