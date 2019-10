Goede acteurs bedolven onder overvolle plot

Er vinden veel en uiteenlopende catharsissen plaats in het mozaïekdrama rond de familie Liefhebber – zoveel dat er weinig tijd aan iedere ontwikkeling kan worden besteed.

Als startpunt zien we hoe het nieuws over de alzheimer van pater familias en succesvol architect Jan (Jeroen Krabbé) zorgt voor veel verwarring bij een deel van de familie. Vooral omdat Jan het nieuws niet heeft gedeeld met drie van zijn vier kinderen. Die blijken ondertussen ook druk met hun eigen frustraties, geheimen en zorgen, zoals een onevenwichtig huwelijk, een verborgen homoseksuele geliefde en een jarenlang minderwaardigheidsgevoel. En dan zijn er nog de kleinkinderen van Jan, van wie een deel in de marges van het verhaal emotionele klappen moet verwerken.

Het is veel, te veel, want het principe van ‘show don’t tell’ wordt in De Liefhebbers regelmatig overboord gezet. De drukke architect Kasper (Guy Clemens) die worstelt met zijn puberdochter en huwelijk, blijkt na de eerste emotionele familiebijeenkomst al een open boek. Dat zoon en succesvolle arts Jonathan (Theo Maassen) last heeft van depressies wordt ook hardop gezegd. Echt uitgewerkt wordt dat niet. Ook de redenen waarom nakomertje en kapster Maria (Sanne-Samina Hanssen) niet eerder vertelde wie de echte vader van haar kind is, blijken uiteindelijk vrij snel te kunnen worden geduid en aangepakt.

Veel leden van deze familie zetten grote stappen in recordtempo, zonder echt overtuigende aarzeling. En juist daardoor boeien ze weinig. Jammer, want met iets minder plotwendingen had deze cast waarschijnlijk meer kunnen maken van de personages. Wellicht hadden zowel tragische als geestig bedoelde momenten in het bestaan van deze schijnbaar zo succesvolle familie de kijker dan echt kunnen raken.

Tragikomedie De Liefhebbers Regie: Anna van der Heide. Met: Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, Theo Maassen, Beppie Melissen, Sanne-Samina Hanssen. In: 58 bioscopen ●●●●●

