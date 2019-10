GGD’s waarschuwen voor gezondheidsrisico’s nieuwe energievormen

De klimaatplannen van het kabinet kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Daarvoor waarschuwen tien GGD-instellingen op de website internetconsultatie.nl, waarop belanghebbenden mogen reageren op wetsvoorstellen. Volgens de GGD’s heeft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaatbeleid, VVD) te weinig oog voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van nieuwe energievormen, zoals windenergie en de verbranding van biomassa. Het kabinet zet vol in op die nieuwe vormen.

Op de website hebben tien GGD’s gereageerd, maar volgens een woordvoerder van de GGD-koepelorganisatie staan alle 24 vestigingen in Nederland achter de kritiek. De GGD’s stellen onder meer dat niet duidelijk is in hoeverre de lucht verontreinigd wordt als er veel meer biomassa wordt verbrand en dat daar eerst onderzoek naar gedaan moet worden. Het kabinet heeft miljarden euro’s subsidie gereserveerd voor het bouwen van honderden biomassa-installaties de komende jaren.

Lees ook: Kabinet wil burger met klimaatplan vooral geruststellen

Luchtwarmtepompen

Windmolens veroorzaken hinderlijk geluid, schrijven de GGD’s. Het kabinet moet volgens de GGD’s mensen beter voorlichten over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het plaatsen van nieuwe windmolens. Daarbij zou moeten worden samengewerkt met andere overheden. Windmolens in grensgebieden zouden ook invloed kunnen hebben op de gezondheid van inwoners van andere landen. Ook de verduurzaming van woningen, een ander speerpunt in de kabinetsplannen, kan volgens de GGD’s gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Alternatieve verwarmingsmethoden, zoals luchtwarmtepompen, kunnen ook hinderlijk geluid produceren.

Het totale pakket aan klimaatmaatregelen zou wél goed zijn voor de gezondheid van mensen, schrijven de GGD’s, maar volgens hen onderschat het kabinet de impact van sommige individuele maatregelen. De GGD’s juichen de plannen om het verkeer schoner te krijgen toe. Wel benadrukken ze dat een echt alternatief voor autorijden nog niet bestaat, omdat voor veel mensen het openbaar vervoer „nog geen redelijke optie is”.