Gewapende man in Oslo steelt ambulance, rijdt mensen aan

In de Noorse hoofdstad Oslo zijn dinsdagmiddag meerdere mensen aangereden door een gewapende man in een ambulance. Hij had het voertuig gestolen. Dat meldt de Noorse politie. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft nog niets gezegd over een eventueel motief.

Bij de aanrijding raakten zeker twee mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn een vrouw met een jong kind en een ouder echtpaar. Over hun toestand is nog niets bekend.

De man zou het voertuig hebben gestolen en ermee hebben rondgereden in de wijk Torshov, in het noorden van de stad. De politie slaagde er in het voertuig tot stilstand te brengen door kogels op de banden af te vuren. De bestuurder kon daarop worden gearresteerd. Hij raakte bij de politieactie lichtgewond. Wat voor wapen de man bij zich droeg, is niet bekendgemaakt.

De Noorse omroep NRK heeft beelden naar buiten gebracht waarop vermoedelijk de gestolen ambulance te zien is.

Dit bericht wordt aangevuld.