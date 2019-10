Fusie Just Eat en Takeaway wankelt

Verschillende aandeelhouders hadden er al voor gewaarschuwd. Het bod dat maaltijdbestelsite Takeaway.com deze zomer deed op zijn Britse branchegenoot Just Eat was veel te laag. Het Amerikaanse hedgefonds Eminence Capital, voor bijna 5 procent eigenaar van Just Eat, sprak vorige maand van een „grove onderwaardering”. Ook de Schotse fondsbeheerder Aberdeen Standard vond dat Takeaway er nog wel een schepje bij moest doen.

Dat extra schepje kwam dinsdagochtend. Het werd alleen niet gedaan door Takeaway.com, in Nederland vooral bekend van Thuisbezorgd.nl, maar door techinvesteerder Prosus. Het investeringsfonds kondigde dinsdagochtend een bod van 7,10 pond per aandeel Just Eat aan. Die prijs ligt pakweg 20 procent hoger dan het bedrag dat Takeaway wilde betalen.

Het is een vijandig bod, ook al weigerde Prosus-topman Bob van Dijk die woorden te gebruiken. Prosus heeft de afgelopen tijd meermaals een bod bij de top van Just Eat neergelegd, maar beide partijen konden het niet eens worden. Daarom richt de van oorsprong Zuid-Afrikaanse investeerder zich nu rechtstreeks tot de aandeelhouders van Just Eat. Zij mogen „zelf hun visie ontwikkelen” op het voorstel van Prosus, zei Van Dijk in een toelichting. „Ik denk dat ze het dan met ons eens zullen zijn.”

Een reactie van Just Eat liet niet lang op zich wachten. Het Britse concern wees de „ongevraagde” toenaderingspoging resoluut van de hand. In een verklaring zei Just Eat dat Prosus eerder al 6,70 pond en 7 pond per aandeel had geboden, maar dat de investeerder zelfs met zijn derde aanbod het bedrijf tekort doet. De top van Just Eat blijft daarom achter de fusie met Takeaway staan, die „strategische voordelen” zou opleveren.

Just Eat en Takeaway kondigden eind juli de ambitie aan om samen verder te gaan. Door een fusie van beide ondernemingen ontstaat „een van de grootste online maaltijdbezorgers ter wereld”, schreven ze. Ze besloten de posities eerlijk te verdelen: oprichter Jitse Groen van Takeaway zou topman worden van het fusiebedrijf, Just Eat mocht de president-commissaris leveren. Het hoofdkantoor zou in Amsterdam komen, het aandeel werd genoteerd in Londen.

Aandeelhouders van Just Eat konden hun stukken omruilen tegen aandelen in Takeaway. De eigenaren van het Britse concern zouden ruim 52 procent van het nieuwe bedrijf krijgen, de aandeelhouders in Takeaway de rest. Door die verdeling, en de huidige koers van Takeaway, komt dat neer op 5,94 pond per aandeel.

Verder verwateren

Prosus wijst erop dat internetbedrijven en maaltijdbezorgers enkele wisselvallige maanden achter de rug hebben, waarin de koers van hun aandelen flink is teruggelopen. Een bod in aandelen, zoals dat van Takeaway, zou bij nog meer tegenwind verder kunnen verwateren. Prosus betaalt de volledige overnameprijs in contanten. Dat geeft meer zekerheid, benadrukte Van Dijk herhaaldelijk.

Voor Prosus, dat voortkwam uit het Zuid-Afrikaanse Naspers en dat sinds kort is genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is Just Eat een aanvulling op de al bestaande belangen. Zo is de investeerder voor 22 procent van Delivery Hero dat maaltijden bezorgt in enkele tientallen landen. Ook heeft Prosus een belang van krap 40 procent in Swiggy, een van de grootste spelers op de Indiase bezorgmarkt.

In één van zijn investeringen – de Braziliaanse bezorger iFood – zit Prosus zelfs mét Just Eat. Samen bezitten ze grofweg driekwart van de aandelen. Die samenwerking vormde ook de opmaat tot dit overnamebod, aldus Van Dijk. „Dat was de reden dat we enthousiast werden.” Just Eat heeft volgens de Prosus-topman „een enorm potentieel”, maar daarvoor zijn wel flinke investeringen nodig. En zijn bedrijf heeft het kapitaal om zulke investeringen te doen.

De vraag is nu of Takeaway met een antwoord komt. Aandeelhouders van Just Eat lijken daar wel rekening mee te houden. De koers van het Britse bedrijf lag dinsdag rond de 7,40 pond, ruim bóven het bod van Prosus.

Een woordvoerder van Takeaway wilde dinsdagmiddag niet ingaan op vragen over een hoger bod. Het bedrijf is volgens hem van mening dat de fusieplannen „superieur” zijn aan het bod van Prosus. Want door in aandelen te betalen in plaats van cash profiteren aandeelhouders mee van de toekomstige groei van het fusiebedrijf.

Analist Michael Roeg, die het aandeel Takeaway volgt voor de Belgische zakenbank DeGroof Petercam, is daar iets voorzichtiger in. Tot gisteren was er volgens hem een „redelijk goede kans” dat aandeelhouders op een ingelaste vergadering op 4 december zouden instemmen met de fusie van beide bezorgers. Maar door het bod van Prosus is dat minder zeker geworden, denkt hij. „Dat betekent overigens niet dat het voor Prosus een gelopen race is.”